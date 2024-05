Cultura e turismo, forum delle isole 

Cagliari e la Sardegna protagoniste per due giorni di un evento volto a promuovere i territori insulari attraverso il turismo come veicolo culturale. Il 2° Forum Interculturale delle Isole d'Europa: “sfide e opportunità”, che si svolgerà giovedì e venerdì nell’aula A della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche in viale Sant’Ignazio 76, ha come obiettivo quello di creare una rete e promuovere i valori culturali delle isole dell'Atlantico e del Mediterraneo e le isole d'Europa.

L'evento, promosso da Eurinsula in collaborazione con l'Università di Cagliari e il Corpo Consolare della Sardegna, insieme a Amraa (Azzorre), Fecam (Canarie), Communauté de Communes Du Sud Corse, Comune di Chania (Creta) e Naxxar (Malta), vedrà la partnership di sei paesi che rappresentano circa trenta isole europee facenti parte della rete del Progetto Islas del Mar.

La due giorni di convegno vedrà riuniti politici ed esperti europei che analizzeranno le sfide affrontate dalle economie insulari, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura insulare e i nostri diritti.

II Forum si strutturerà attorno ai seguenti temi principali: Internazionalizzazione e politiche di cooperazione per la promozione culturale e territoriale, buone pratiche per favorire l'integrazione sociale e l'identità insulare, trasporto e insularità: nuovi modelli di continuità territoriale, modelli innovativi di turismo sostenibile, politiche regionali insulari, economia sostenibile, cultura e identità insulare.

Responsabile del Comitato scientifico è il docente di UniCA Stefano Matta.

