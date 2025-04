Cultura e sport in vetrina per Monumenti aperti 

San Gavino punta sul turismo culturale e religioso così anche quest’anno l’amministrazione comunale ha aderito alla manifestazione Monumenti aperti che si svolgerà il 10 e 11 maggio. Per due giorni il paese accoglierà i turisti grazie a un programma ricco di eventi, grazie all'organizzazione dell’associazione Imago Mundi come rimarca l’assessore alla cultura Riccardo Pinna: «Anche quest’anno San Gavino apre le porte delle sue bellezze storiche e artistiche. Si tratta di un’occasione preziosa per riscoprire il nostro patrimonio e ritrovarci comunità accogliente e ospitale. Coinvolgeremo tantissime associazioni, gli istituti scolastici, gli enti territoriali e numerosi volontari. Così sarà possibile immergersi nella storia e visitare la chiesa di San Gavino Martire che ospita le effigi in pietra di Eleonora d’Arborea e degli altri sovrani del regno giudicale, il convento di Santa Lucia, il museo delle Due Fonderie, la casa museo Dona Maxima». Sarà aperto anche il museo del calcio sardo “Nuccio Delunas Tutte le associazioni di volontariato allestiranno dei punti informativi e saranno, inoltre, fruibili la chiesa di Santa Teresa, la chiesa di Santa Chiara, la Casa del Ricamo di Chiara Atzori, il museo a cielo aperto della street art. La partecipazione a questa manifestazione è resa possibile grazie alla presenza di tantissimi volontari: nella scorsa edizione sono stati ben 250. (g. pit.)

