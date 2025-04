Cultura e spettacolo, via alle iscrizioni 

A Siniscola prendono il via i termini per l’iscrizione e il rinnovo all’albo comunale delle associazioni culturali e dello spettacolo per il biennio 2025/2026. L’albo rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento ufficiale delle realtà associative che operano nel settore culturale e dello spettacolo all’interno del territorio comunale. Essere iscritti consente alle associazioni di accedere a contributi, patrocini e collaborazioni con l’amministrazione, oltre a dare maggiore visibilità e riconoscimento istituzionale.

Le associazioni interessate, sia nuove che già iscritte e desiderose di rinnovare la propria presenza nell’albo, hanno tempo fino al 28 aprile 2025 per presentare la propria istanza. Le modalità e i requisiti per l’iscrizione sono dettagliatamente riportati nell’avviso pubblico, disponibile presso l’ufficio Cultura del Comune e sul sito istituzionale. L’amministrazione comunale invita tutte le associazioni operanti nei settori culturale e dello spettacolo a cogliere questa opportunità per consolidare la propria presenza nel panorama culturale locale. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio cultura o consultare il portale web comunale.

