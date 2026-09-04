Cultura e sapori in stile cartaginese 

Torna a Senorbì “Epulae Silenicae, banchetto alla cartaginese”, l’appuntamento che unisce archeologia, gastronomia e cultura per raccontare il mondo punico attraverso i sapori e le testimonianze custodite nel Museo Archeologico “Sa Domu Nosta” (Madn) in via Scaledda 1. Stasera dalle 19,30 è in programma lo show cooking di Patrizio Perra, che proporrà una sequenza di piatti ispirati alla cucina cartaginese tra ricostruzione storica e valorizzazione dei prodotti del territorio. Alla tavola si affiancherà il racconto. Marco Giuman, docente di Archeologia classica dell’Università di Cagliari, interverrà sul tema di Odisseo e dell’incontro con Polifemo prendendo spunto da un prezioso reperto conservato nelle sale del museo archeologico del centro storico. L’incontro aprirà un ciclo di cinque conferenze dedicate al viaggio dell’eroe verso Itaca. (sev. sir.)

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