VaiOnline
Decimoputzu-Siliqua-Villaspeciosa-Vallermosa.
07 dicembre 2025 alle 00:38

Cultura e saperi locali, al via il “Festival della terra” 

Ritorna il tradizionale festival “Vivere la terra”, le quattro tappe dell’Unione dei Comuni, “Nuraghi di Monte Idda e Fanaris”, partiranno oggi da Siliqua. Riportare al centro le comunità, valorizzare i saperi locali e creare occasioni d’incontro, scoperta e condivisione, e ciò che Siliqua, Decimoputzu, Villaspeciosa e Vallermosa si preparano a mettere in atto nell’edizione 2025 dell’atteso festival. Il progetto culturale è nato per valorizzare l’arte, l’enogastronomia e tutti gli aspetti creativi di questa parte di Sardegna, Una manifestazione ormai collaudata che, dopo il successo ottenuto negli scorsi anni, riprende con la proposta di nuovi grandi eventi. Il filo conduttore è riportare al centro le comunità, e tutto il loro bagaglio culturale. «Siamo onorati di aprire quest’edizione del Festival - dichiara la sindaca di Siliqua Francesca Atzori - è un’occasione per rinnovare il legame profondo che la nostra comunità ha con il territorio. Siliqua è un paese che custodisce una storia antica, ma che vive con entusiasmo il presente». Tra gli appuntamenti anche la presentazione del nuovo murale dedicato all’artista ogliastrina Maria Lai. Il prossimo appuntamento si terrà a Decimoputzu, il 13 e 14 dicembre, poi Villaspeciosa, il 20 e 21 dicembre, infine a Vallermosa, il 27 e 28 dicembre.

