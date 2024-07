Cultura e musica in tre intense notti a Monte Sirai 

Raggiungere al tramonto la sommità del pianoro che custodisce un passato lontano quasi tre millenni, è già uno spettacolo che vale un biglietto. Se poi Monte Sirai, dove i fenici decisero di insediarsi, diventa un palcoscenico, allora la magia è completa: a fornirla, dal 6 luglio, è la nuova edizione di “Notti a Monte Sirai”.

I protagonisti

Il decollo della rassegna in realtà era previsto per il 30 giugno con la cantautrice Paola Turci e il giornalista critico musicale Gino Castaldo, ma un’indisposizione di quest’ultimo ha stravolto i piani. Pertanto, questo breve ma intenso calendario (tre date) all’insegna della nostalgia dei brani meravigliosi a cavallo fra i ’70 e gli ’80, la verve dei rapper e i virtuosi del pianoforte, del flauto e della fisarmonica, inizierà sabato 6 luglio, con quello che sarebbe dovuto essere il secondo appuntamento: il rapper e cantautore Ghemon (pseudonimo di Giovanni Luca Picariello), componente dei collettivi Blue-Nox e Unlimited Struggle, nello spettacolo intitolato “Una cosetta così. Non è un concerto, non è un monologo teatrale, non è uno spettacolo comico”. La seconda data a questo punto è quella del 6 agosto con “Sunshine”, quando il piccolo palco di Monte Sirai, ricavato una ventina di anni fa ai margini dell’acropoli, ospiterà tre maestri: i musicisti Aldo Di Caterino al flauto, Eri Yamamoto al pianoforte e Vince Abbracciante alla fisarmonica. L’appuntamento del 30 giugno è in programma il 27 di agosto: Gino Castaldo e Paola Turci proporranno “Il tempo dei giganti”, un’analisi storica culturale cui si somma grazie alla cantautrice la rievocazione musicale dei tre anni considerati fenomenali per la musica pop italiana: il 1979, il 1980 e il 1981. Periodo in cui il cantautorato italiano (e non solo) ha scritto brani che a 45 anni di distanza rappresentano tuttora colonne portanti della musica cui cedono volentieri anche gli adolescenti. Si fa musica ma anche storia: il finire dei Settanta è la coda dei sanguinosi anni di piombo, ma si cantava “Soli” di Adriano Celentano, “Tu sei l’unica donna per me” di Alan Sorrenti e “Buona domenica” di Antonello Venditti.

Il sito

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30. Sono previsti bus navetta a partire dalle 21, da piazza Roma. L’organizzazione degli spettacoli è del Comune (assessorato alla Cultura) e della associazione Enti Locali. Si tratta di tre date speciali in un contesto storico speciale nel quale sono state diversificate le proposte artistiche e musicali.

