Cultura e intrattenimento: Geppi Cucciari su Rai3 

Una data da segnare nel calendario per chi ama i programmi televisivi di qualità: la prossima settimana arriva la seconda stagione della fortunata trasmissione “Splendida cornice” con una più che mai brillante Geppi Cucciari che si muove tra cultura e intrattenimento. Il ritorno di “Splendida cornice” è fissato per giovedì 28 settembre su Rai3. La conduttrice sarda ha anticipato la notizia di avvio di questa nuova edizione attraverso un divertente video sulle stories di Instagram. Sulla panca dei pesi (in palestra) avvia il conto alla rovescia per l’appuntamento con la prima puntata, confermando che gli spettatori potranno aspettarsi momenti di profonda conoscenza, intrattenimento intelligente e una sottile ironia.

Il via

Per ora niente comunicati ufficiali, che non tarderanno ad arrivare, pronti a svelarci gli ospiti che parteciperanno alla trasmissione di inaugurazione e lo staff che ancora una volta lavorerà con Cucciari. Lo scorso anno l’artista isolana aveva cucito un people show attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo avevano portato in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e che costruivano momento dopo momento la settimana.

Con Antonio Marras

Geppi è reduce da diversi successi su fronti differenti. Il più fresco è la partecipazione alla sfilata del caro amico stilista algherese Antonio Marras che proprio questa settimana ha presentato la sua nuova collezione alla Milano Fashion Week Spring/Summer 2024.

Lo Strega

A luglio, come da diversi anni, Geppi Cucciari, invece aveva condotto la serata finale del Premio Strega 2023 in diretta televisiva da Villa Giulia. Al di là della disfida letteraria, Cucciari era stata protagonista di una fulminante intervista con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. «Ho ascoltato le storie che sono espresse in questi libri che sono finalisti questa sera. Sono tutte storie che ti prendono e che ti fanno riflettere: ecco, proverò a leggerli». Aveva detto il ministro (giurato del premio), scatenando prima l’imbarazzo poi la stilettata della presentatrice che lo aveva bacchettato: «Ah, non li ha letti?». Il ministro aveva risposto: «Sì, li ho letti, ho votato però voglio approfondire questi volumi». E Cucciari aveva aggiunto: «Cioè oltre la copertina, dentro». Un siparietto che aveva scatenato per oltre una settimana facili ironie social e dure polemiche politiche.

Teatro

Sempre quest’anno Geppi Cucciari è tornata a calcare il palcoscenico con una spettacolo teatrale di successo scritto su misura per lei dal drammaturgo romano (prematuramente scomparso) Mattia Torre: “Perfetta”. Una pièce che ruota attorno alle vicende di una donna che si occupa di vendere automobili, in un arco temporale di quattro settimane durante le quali ha il ciclo mestruale e in cui si trova a sbrigare tutte quelle faccende che la quotidianità comporta. (red. spet.)

