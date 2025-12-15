VaiOnline
Nuoro.
16 dicembre 2025 alle 00:22

Cultura e formazione con DcnAcademy 

Investire nelle industrie culturali e creative creando un motore economico e sociale: è l’obiettivo della neonata DcnAcademy, l’accademia del Distretto culturale del Nuorese. Un progetto nato dall’unione tra Distretto, Camera di commercio di Nuoro e Fondazione di Sardegna che intende fornire agli operatori culturali locali e agli enti di formazione regionale strumenti innovativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale. A presentare il progetto ieri a Nuoro sono stati il presidente della Camera di commercio Agostino Cicalò che ha sottolineato la necessità di rendere riconoscibile il circuito Dcn, Antonello Menne che ha fornito dati come l’assenza di lavoratori idonei per le imprese culturali nonostante l’alta percentuale di disoccupazione, e il responsabile Francesco Timpano che ha parlato della struttura dell’Academy. Ci si potrà iscrivere da oggi e si comincerà il 9 febbraio, i lunedì, di pomeriggio, all’Ailun. I corsi saranno 5 (dalla creazione di industrie culturali alle strategie e promozione), 370 ore e 20 posti disponibili per ognuno. Verrà rilasciato un attestato e oltre alla formazione verranno offerti sostegno all’integrazione e alle reti. Un laboratorio permanente anche di analisi, promozione e nuovi servizi. (g. pit.)

