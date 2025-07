Cultura e attualità al “Notturno estivo” 

Tutto pronto per la seconda edizione di “Notturno estivo”, il festival promosso da Comune e Pro Loco. Per due giornate piccolo centro della Planargia diventerà un palcoscenico di incontri culturali e appuntamenti musicali. La manifestazione inizia venerdì alle 9.30 con la passeggiata inaugurale al Parco archeologico, guidata dal sindaco Massimo Falchi, seguita da un intervento sullo spopolamento delle aree interne, a cura della sociologa Romina Deriu. Il coro “Santi Cosma e Damiano” chiuderà la mattinata. La sera, al Parco Corda, spazio alla parola e alla musica con “Emendamento delle cose guaste”, testo di Gilberto Ganassi su musiche di Battista Giordano, a seguire il recital del pianista Claudio Sanna. Sabato alle 10 la ludoteca ospiterà un confronto su un tema di grande attualità come il fine vita con autorevoli relatori come Ilenia Ruggiu docente di diritto costituzionale all'Università di Cagliari, Giovanna Borradori docente di filosofia e studi della comunicazione al Vassar college di New York, il sostituto procuratore di Cagliari Gilberto Ganassi, il primario dell’hospice di Nuoro Salvatore Salis. Il confronto sarà moderato dal giornalista Luca Urgu. Di pomeriggio, Caravaggio e la musica barocca prenderanno vita tra voce e strumenti antichi. Alle 20.30 in piazza del Mercato il concerto del Barranco Jazz 4rtet. ( s.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA