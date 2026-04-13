VaiOnline
L’evento.
14 aprile 2026 alle 00:11

Cultura del mare, lezione speciale per 200 alunni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre duecento alunni delle scuole cittadine hanno partecipato alla giornata del mare che si è svolta ieri mattina in piazza Italia, promossa dalla Direzione marittima del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune. Obiettivo avvicinare i più giovani alla cultura del mare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza, della tutela dell’ambiente marino e del valore delle attività legate al mare. Gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado sono stati coinvolti in una serie di attività dimostrative e divulgative.
Il personale della Guardia costiera ha illustrato compiti e funzioni offrendo ai ragazzi la possibilità di osservare da vicino una moto d’acqua in dotazione, con approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del mezzo, sulle dotazioni di bordo e sull’equipaggiamento operativo del personale. È stata fatta una dimostrazione pratica di apertura di una zattera di salvataggio. Erano presenti anche i vigili del fuoco, la Protezione civile, i volontari della Vigilanza antincendi boschiva, la polizia locale di Nuoro e la Guardia costiera ausiliaria Nord Sardegna. Sono intervenuti il sindaco Emiliano Fenu e la prefetta Alessandra Nigro.
RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La guerra.

Trump, invettiva contro il Papa

Le accuse: debole e disastroso in politica estera. Leone XIV: non ho paura di lui 
lo scontro

«Offese gratuite e irrispettose, la Chiesa parla di pace e amore»

Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei: «È una violenta strumentalizzazione che va respinta» 
Alessandra Ragas
Il conflitto

Tajani ai militari in Libano: «Siete l’orgoglio dell’Italia»

Il ministro: retribuzioni non all’altezza delle responsabilità 
Il conflitto

Trump blocca Hormuz, scontro con Ue e Onu

Macron propone una coalizione per togliere le restrizioni 
La tragedia

A Borore la festa si trasforma in lutto «Non è un incidente»

Si fa strada l’ipotesi di un malore durante la cavalcata: c’è un’inchiesta  
Francesco Oggianu
Massa

Ucciso davanti al figlio, tre minori indagati

L’inchiesta si allarga dopo il fermo dei due ragazzi di 19 e 23 anni sotto accusa 