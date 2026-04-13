Oltre duecento alunni delle scuole cittadine hanno partecipato alla giornata del mare che si è svolta ieri mattina in piazza Italia, promossa dalla Direzione marittima del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune. Obiettivo avvicinare i più giovani alla cultura del mare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza, della tutela dell’ambiente marino e del valore delle attività legate al mare. Gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado sono stati coinvolti in una serie di attività dimostrative e divulgative.
Il personale della Guardia costiera ha illustrato compiti e funzioni offrendo ai ragazzi la possibilità di osservare da vicino una moto d’acqua in dotazione, con approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del mezzo, sulle dotazioni di bordo e sull’equipaggiamento operativo del personale. È stata fatta una dimostrazione pratica di apertura di una zattera di salvataggio. Erano presenti anche i vigili del fuoco, la Protezione civile, i volontari della Vigilanza antincendi boschiva, la polizia locale di Nuoro e la Guardia costiera ausiliaria Nord Sardegna. Sono intervenuti il sindaco Emiliano Fenu e la prefetta Alessandra Nigro.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Cultura del mare, lezione speciale per 200 alunni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Oltre duecento alunni delle scuole cittadine hanno partecipato alla giornata del mare che si è svolta ieri mattina in piazza Italia, promossa dalla Direzione marittima del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune. Obiettivo avvicinare i più giovani alla cultura del mare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza, della tutela dell’ambiente marino e del valore delle attività legate al mare. Gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado sono stati coinvolti in una serie di attività dimostrative e divulgative.