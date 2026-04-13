Cultura del mare, lezione speciale per 200 alunni 

Oltre duecento alunni delle scuole cittadine hanno partecipato alla giornata del mare che si è svolta ieri mattina in piazza Italia, promossa dalla Direzione marittima del Nord Sardegna in collaborazione con il Comune. Obiettivo avvicinare i più giovani alla cultura del mare e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza, della tutela dell’ambiente marino e del valore delle attività legate al mare. Gli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado sono stati coinvolti in una serie di attività dimostrative e divulgative.

Il personale della Guardia costiera ha illustrato compiti e funzioni offrendo ai ragazzi la possibilità di osservare da vicino una moto d’acqua in dotazione, con approfondimenti sulle caratteristiche tecniche del mezzo, sulle dotazioni di bordo e sull’equipaggiamento operativo del personale. È stata fatta una dimostrazione pratica di apertura di una zattera di salvataggio. Erano presenti anche i vigili del fuoco, la Protezione civile, i volontari della Vigilanza antincendi boschiva, la polizia locale di Nuoro e la Guardia costiera ausiliaria Nord Sardegna. Sono intervenuti il sindaco Emiliano Fenu e la prefetta Alessandra Nigro.

RIPRODUZIONE RISERVATA