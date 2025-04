Cultura contadina, l’ex Casa Musu diventerà un museo 

Pioggia di soldi per il completamento del futuro centro polifunzionale, destinato tra l’altro ad ospitare il museo della tradizione contadina. A Nuraminis si lavora per la completa attuazione del progetto di restauro (ma sarebbe meglio dire ricostruzione) dell’ex Casa Mudu, un edificio del centro storico, a qualche passo dalla parrocchiale e dall’ex Montegranatico, che ha visto la posa della prima pietra prima del Duemila. Un’incompiuta, insomma, che vedrà la luce grazie a tre distinti finanziamenti, per complessivi un milione e 715mila euro.

«Questo è l’importo complessivo previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia della “ex Casa Mudu” da adibire a centro polifunzionale di inclusione socio culturale nel Comune di Nuraminis», annuncia il sindaco Stefano Anni, che entra nel dettaglio degli stanziamenti:1.350.000 euro derivante dal Piano di Sviluppo Territoriale della Regione, che transita per l’Unione dei Comuni del Basso Campidano, 325.000 euro di ulteriore finanziamento della Regione Sardegna e 40.000 di cofinanziamento con fondi di bilancio comunale».

Il progetto di completamento dell’ex Casa Mudu prevede la creazione di un edificio con destinazione socio-culturale, biblioteca, attività ed eventi, associazioni. Non è tutto. Anche l’area circostante farà parte dell’intervento. «È prevista la riqualificazione della via Chiesa e della porzione di piazza Chiesa attualmente bitumate con una nuova pavimentazione in basalto, in continuità del sagrato della chiesa di San Pietro e in analogia con i precedenti interventi nel centro storico», conferma Anni. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA