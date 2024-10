Cultura al centro: Festival e Premio Iannas 

La cultura come motore di crescita personale e collettiva: è questa la visione che ispira il Festival letterario Iannas Città di Quartu Sant’Elena, che sabato e domenica celebrerà la sua terza edizione alla Sala meeting del Resort Thalasso & spa a Capitana. Il festival, attraverso il Premio letterario Iannas, si propone non solo di valorizzare nuovi talenti letterari, ma anche di diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Come sottolinea il direttore artistico Massimo Granchi, «questa manifestazione è un’importante occasione per festeggiare la cultura, offrendo spazio agli autori e coinvolgendo attivamente il territorio». Con una ricca rete di collaborazioni e iniziative, l’evento punta a rafforzare il legame tra arte, scrittura e comunità locale, trasformando Quartu Sant’Elena in un laboratorio culturale aperto e innovativo.

Programma

l programma della prima giornata, sabato 12, si apre con i Laboratori di scrittura creativa dedicati agli studenti dell’Istituto Primo Levi di Quartu Sant’Elena, curati dai docenti dell’Accademia d'Arte di Cagliari. Nel pomeriggio, dalle 17, sarà presentato il libro “La chimica dei sentimenti” (Catartica) di Davide Piras, finalista della precedente edizione del Premio Iannas. Seguirà la presentazione dei finalisti delle varie sezioni in concorso e, a concludere la giornata, uno spazio dedicato alla scuola di formazione professionale Iannas. In quest’occasione, i ragazzi dei corsi di moda, benessere, informatica e accoglienza turistica presenteranno una sfilata di abiti interamente realizzati da loro, affiancata da una serie di progetti legati alla loro formazione professionale.

La seconda giornata, domenica 13, inizia alle 9.30 con la lectio magistralis “Letteratura e antropologia: i perché di una sinergia. Scrittura e distacco” a cura dei professori Mauro Pala e Franciscu Sedda. Il momento culminante della giornata sarà la Cerimonia di premiazione, durante la quale saranno svelati i vincitori del premio letterario. A partecipare all’evento sarà anche la scrittrice Cristina Caboni. Ai vincitori verranno assegnati riconoscimenti in denaro, targhe e opere d'arte. L’evento si chiuderà con un pranzo con gli autori, accessibile previa prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA