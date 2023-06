Cullin ama Bari ma il suo cuore è rossoblù 

Fa strano sentir parlare Jacopo Cullin con l’accento pugliese. Ma dal 2020, da quando l’attore cagliaritano è “diventato” Lello Esposito, poliziotto barese al fianco di Lolita Lobosco nella nota fiction Rai, qualcuno ci ha fatto l’abitudine. Cagliari-Bari sarà anche la sua partita, lui che nella città avversaria, almeno per una notte, ha lasciato un pezzo di cuore: «Son felicissimo che in finale ci sia il Bari», racconta, «per tanti motivi: adoro i pugliesi, il mio primo film da coprotagonista “L’Arbitro” vinse come miglior regia al Bari Film Festival nel 2014, le bombette e dal 2020 interpreto Lello Esposito ne “Le indagini di Lolita Lobosco”, grazie al quale ho conosciuto un sacco di persone stupende che hanno tifato Cagliari sino a ieri, così come io ho tifato Bari in semifinale». Ma stavolta, nel cuore di Jacopo, ci sarà spazio solo per i colori rossoblù. Anche per “vendicare” gli sfottò incassati dopo l’andata: «Avendo lavorato a Bari per tanti mesi, ho ricevuto diversi messaggi dopo il pareggio al novantesimo».

Ora l’attore avverte i suoi amici pugliesi: «Penso che alcuni stiano festeggiando un po’ troppo presto. Il Cagliari è una squadra giovane», prosegue, «che ha dimostrato di tirar fuori il meglio quando si trova sotto pressione. Questa è la situazione ideale e son sicuro che i ragazzi daranno il massimo». Per Cullin, del resto, la garanzia arriva dalla panchina: «L’ha detto Claudio Ranieri: risorgeremo». (l.ne.)

