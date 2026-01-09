VaiOnline
I dati.
10 gennaio 2026 alle 00:09

Culle vuote, un dramma senza fine 

Senza l’apporto di Seui, 1153 residenti, si sarebbero persi altri 300 abitanti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le culle si riempiono di nuovo. Ma virtualmente l’Ogliastra si svuota. Il bagno di sangue demografico è stato evitato solo in parte: Seui, dallo scorso anno reintegrato nel territorio, salva la popolazione dall’ennesimo crollo. La comunità ogliastrina risale appena sopra i 54mila abitanti, ma se non fosse stato per i 1.153 residenti di Seui rispetto allo scorso anno (53.226 al 31 dicembre 2024) si sarebbero perse altre 300 unità. Nel 2025, anno che ha confermato l’inoperatività del nido di Lanusei, sono nati 289 bimbi, 19 in più rispetto all’anno precedente. Sono stati 656 i decessi, una ventina in più del 2024. È inverno demografico a Lanusei, dove i decessi (75) hanno quintuplicato le nascite (15). Il gap (-30) tra i due indicatori è sostanziale anche a Tortolì: 46 nascite e 76 decessi. Gli unici centri con saldo positivo, tra nascite e decessi, sono Girasole e Ulassai: nel primo caso il rapporto è di 9 a 8, nel secondo di 14 a 13. In perfetto equilibrio Elini: 9 nascite e altrettanti decessi.

I dati

Tortolì (11.000) si conferma primo centro per numero di residenti. Seguono Lanusei (4.934), Bari Sardo (3.882), Tertenia (3.855) e Jerzu (2.918). Male Lotzorai (2.147): appena 3 nascite (come Osini), con i decessi che sono stati otto volte tanto.

Pareggio tra Talana e Urzulei: 5 nascite (come Seui) ciascuno, con Urzulei che ha avuto un decesso in più (13 a 12). Continua a perdere residenti Villagrande (2.849, l’anno precedente erano 36 in più) dove sono nati 14 bambini e sono morte 38 persone.

Ussassai maglia nera per le nascite (appena una), mentre Arzana e Tertenia ne hanno avuto 23 (30 e 39 decessi). Bari Sardo risale, con 18 nascite (+5), ma il gap con i decessi (58) resta elevato. Jerzu e Ilbono 16 nascite (rispettivamente 39 e 31 decessi).

Un nato in più a Cardedu (contenuto il gap 25), mentre 12 sono stati a Loceri (16 decessi) e Baunei (46 decessi). A Gairo e Perdasdefogu 6 nascite, con differenza tra i decessi (14 e 25).

Saldo positivo

Esprime soddisfazione per il saldo positivo (seppur contenuto) il sindaco di Ulassai, Giovanni Soru: «Lo sviluppo turistico-culturale contribuisce ad aumentare la ricettività del paese. Viviamo una vivacità economica e anche qualche famiglia straniera, l’ultima delle quali belga, ha trasferito la residenza da noi». Lodovico Piras, sindaco di Girasole, esalta l’attrattività della comunità che amministra aprendo un discorso di sviluppo: «Il Puc è il motore di tutto. Abbiamo lottizzazioni a prezzi vantaggiosi che richiamano in paese coppie dai paesi vicini che poi mettono su famiglia e beneficiano dei servizi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 