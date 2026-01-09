Culle vuote, un dramma senza fine 

Le culle si riempiono di nuovo. Ma virtualmente l’Ogliastra si svuota. Il bagno di sangue demografico è stato evitato solo in parte: Seui, dallo scorso anno reintegrato nel territorio, salva la popolazione dall’ennesimo crollo. La comunità ogliastrina risale appena sopra i 54mila abitanti, ma se non fosse stato per i 1.153 residenti di Seui rispetto allo scorso anno (53.226 al 31 dicembre 2024) si sarebbero perse altre 300 unità. Nel 2025, anno che ha confermato l’inoperatività del nido di Lanusei, sono nati 289 bimbi, 19 in più rispetto all’anno precedente. Sono stati 656 i decessi, una ventina in più del 2024. È inverno demografico a Lanusei, dove i decessi (75) hanno quintuplicato le nascite (15). Il gap (-30) tra i due indicatori è sostanziale anche a Tortolì: 46 nascite e 76 decessi. Gli unici centri con saldo positivo, tra nascite e decessi, sono Girasole e Ulassai: nel primo caso il rapporto è di 9 a 8, nel secondo di 14 a 13. In perfetto equilibrio Elini: 9 nascite e altrettanti decessi.

I dati

Tortolì (11.000) si conferma primo centro per numero di residenti. Seguono Lanusei (4.934), Bari Sardo (3.882), Tertenia (3.855) e Jerzu (2.918). Male Lotzorai (2.147): appena 3 nascite (come Osini), con i decessi che sono stati otto volte tanto.

Pareggio tra Talana e Urzulei: 5 nascite (come Seui) ciascuno, con Urzulei che ha avuto un decesso in più (13 a 12). Continua a perdere residenti Villagrande (2.849, l’anno precedente erano 36 in più) dove sono nati 14 bambini e sono morte 38 persone.

Ussassai maglia nera per le nascite (appena una), mentre Arzana e Tertenia ne hanno avuto 23 (30 e 39 decessi). Bari Sardo risale, con 18 nascite (+5), ma il gap con i decessi (58) resta elevato. Jerzu e Ilbono 16 nascite (rispettivamente 39 e 31 decessi).

Un nato in più a Cardedu (contenuto il gap 25), mentre 12 sono stati a Loceri (16 decessi) e Baunei (46 decessi). A Gairo e Perdasdefogu 6 nascite, con differenza tra i decessi (14 e 25).

Saldo positivo

Esprime soddisfazione per il saldo positivo (seppur contenuto) il sindaco di Ulassai, Giovanni Soru: «Lo sviluppo turistico-culturale contribuisce ad aumentare la ricettività del paese. Viviamo una vivacità economica e anche qualche famiglia straniera, l’ultima delle quali belga, ha trasferito la residenza da noi». Lodovico Piras, sindaco di Girasole, esalta l’attrattività della comunità che amministra aprendo un discorso di sviluppo: «Il Puc è il motore di tutto. Abbiamo lottizzazioni a prezzi vantaggiosi che richiamano in paese coppie dai paesi vicini che poi mettono su famiglia e beneficiano dei servizi».

