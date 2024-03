Culle vuote, scuole piene: solo un bambino su due negli asili nido comunali 

Culle vuote, asili nido pieni. A Cagliari solo un bambino su due frequenta la scuola riservata ai piccoli con meno di tre anni, un gap rispetto ad altre città d’Italia. Capita che per i primi anni di vita i genitori preferiscano tenere i figli a casa o affidarsi agli inossidabili nonni, anche se – per i sindacati – le strutture non sono sufficienti.

I numeri

Il servizio per gli asili nido è organizzato in sezioni suddivise per gruppi di età: lattanti (0/12 mesi), semi divezzi (12/24 mesi) e divezzi (24/36 mesi). Nel capoluogo sono 27 gli asili nido a loro disposizione: 5 comunali (anche se la gestione è esterna, affidata attraverso una gara d’appalto) e 27 convenzionati. «Ogni anno accogliamo circa 700 nuovi bimbi in aggiunta ai 1.400 che già frequentano», precisa Manuela Atzeni, la dirigente comunale responsabile del settore. «Secondo i dati del 2022 i piccoli da zero a tre anni residenti in città erano 2253, di questi 1090 hanno frequentato i nidi nel nostro comune. Una percentuale del 48,37 per cento ben al di sopra del target attuale europeo fissato al 33% e anche di quello futuro in vigore dal 2030 che mette i paletti al 45%». Garantite un posto a tutti i bimbi che lo richiedono? «È capitato che qualcuno rimanesse fuori ma durante l’anno siamo riusciti a inserirlo attingendo dalla graduatoria». Il piano tariffario è in base all’Isee, la retta più bassa è di 35 euro al mese che però può essere restituita a particolari condizioni. Per il futuro, annunciato già nel 2010 dalla Giunta di Emilio Floris, c’è l’apertura di un nuovo asilo nido nell’istituto comprensivo di Santa Caterina, in piazza Garibaldi.

Povertà educativa

Simona Fanzecco è la segretaria generale Cgil Cagliari. «Nessuno parla a sufficienza della mancata realizzazione di infrastrutture fondamentali. Secondo i nostri dati solo 38 piccoli su 100 frequentano gli asili nido, ma se tutti dovessero chiedere l’iscrizione la disponibilità di posti non sarebbe garantita». L’obiettivo principale, secondo la sindacalista, è che tutti i bambini da zero a due anni possano avere la possibilità di accedere alle strutture scolastiche. «Solo così, soprattutto nelle famiglie disagiate, riusciremo a intervenire sulla dispersione scolastica, fornendo le basi per una migliore visione civica». Non c’è solo l’aspetto psico-pedagocico. «Gli asili nido creano un notevole indotto nel mondo dell’occupazione».

Il sistema

Sull’universalità della frequenza negli asili nido punta anche Giulia Andreozzi, della commissione comunale Pubblica istruzione. «Gli asili nido non devono essere visti come un parcheggio utile a genitori-lavoratori ma parte integrante del sistema istruzione».

L’assessora

Marina Adamo è l’assessora comunale alla Pubblica istruzione. «Il Comune si è impegnato negli ultimi anni per ampliare e migliorare il più possibile l'offerta pubblica educativa, integrando i posti degli asili nido comunali con il convenzionamento di nidi privati. Ogni anno – aggiunge l’assessora – siamo così in grado di accogliere le domande di tutti i richiedenti, sostenendo in questo modo le famiglie nell'importante compito di educazione dei bimbi. Inoltre, grazie allo strumento operativo del coordinamento pedagogico territoriale abbiamo puntato ad una crescita collettiva della comunità educante e alla creazione di un approccio educativo “modello Cagliari” anche da esportare come best pratics ».

