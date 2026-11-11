Culle vuote, nascite ai minimi storici 

La curva è in discesa già da anni e il trend è molto negativo anche nel 2026. Da gennaio ad oggi i nuovi nati, iscritti all’anagrafe ma tutti venuti al mondo a Cagliari perché in città da tempo non c’è un punto parto, sono appena 191. Erano 229 da gennaio a dicembre del 2025, già in calo rispetto all’anno precedente quando i nuovi nati erano stati 278.Impari il raffronto con i decessi: 632 quest’anno e 682 l’anno prima.Mettere al mondo un figlio sta diventando sempre più una scelta da ponderare per bene e sono in tanti quelli che ci rinunciano. Chi invece decide di mettere su famiglia lo fa con grandi sacrifici.Eppure negli ultimi tempi i servizi anche in città sono aumentati con l’apertura del nuovo nido comunale in via De Cristoforis a cui si aggiungono i vari bonus statali per incentivare le nascite.

Chi rinuncia

Tra chi ha scelto di non avere figli, almeno per ora, c’è Ambra Fiori 31 anni; «Io mi sono sposata da pochissimo tempo» racconta, «ma per fare figli bisogna pensarci bene e adesso la priorità è la casa. Avere bambini implica tantissime spese, non è una cosa che puoi fare con leggerezza di questi tempi. Basti pensare che ci sono 35enni e 40enni che ancora vivono con i genitori perché non possono permettersi di comprare casa o di prenderla in affitto, figuriamoci di mettere al mondo dei figli». Nessun dubbio per Valeria Murgia 37 anni: «Quella di non avere figli è stata una scelta mia e di mio marito, ben ponderata. Prima perché la priorità era il lavoro, poi perché come fai a mantenerli? Non solo i soldi non bastano mai, ma se vai a lavoro dove li lasci? Sei costretto a spendere metà dello stipendio in baby sitter e non potevano permettercelo».

Le mamme

E infatti chi mamma lo diventa, spesso un lavoro non ce l’ha. «Ho due bambini, uno di 8 e uno di 5 anni e non posso lavorare perché non possiamo permetterci il lusso di una baby sitter», dice Ambra Cossu Dessì 34 anni. «Le spese sono tantissime, per la scuola, per mangiare, per lo sport. La cosa buona è che ho due maschi e almeno i vestiti li possono scambiare. Capisco chi prima di fare un figlio ci pensa dieci volte». Dello stesso avviso è Jessica Fanari 40 anni, madre di due bimbi di 4 e 8 anni: «Anche io non lavoro per cercare di risparmiare. Mio marito lavora dalle 7 del mattino alle 6 di sera e i bambini con chi li dovrei lasciare?». Stessi problemi di Alena Zamashkina, 36 anni e due lauree nel cassetto: «Ho due bambini e ho scelto di non lavorare per poter stare con loro. Non ho nessuno che me li può tenere, i miei genitori sono all’estero e alle spese di ogni giorno non puoi aggiungere anche quelle per un doposcuola privato o una baby sitter». Manola Marcia, 37 anni, ne ha invece aspettato 18 dopo il matrimonio prima di avere un figlio: «Quando fai queste scelte ci devi pensare davvero bene».

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