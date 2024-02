Culle vuote, l’anno più nero 

Diciotto neonati nel 2023: mai così pochi nella storia d Arbus. Per questo il Comune ha deciso di premiare i (pochi) neo-genitori con un dono simbolo dal titolo “Nati per leggere”, un cofanetto di benvenuto per i piccolini, nel quale mamme e papà potranno trovare storie da leggere ai neonati e consigli utili su come comportarsi in particolari situazioni. «Abbiamo pensato alla lettura – dice l’assessora alla Cultura, Alessandra Peddis – come strumento di un’esperienza importante per lo sviluppo dei bambini. Abbiamo ritenuto superato il bonus bebè, anche perché ci siamo impegnati nell’apertura dell’asilo nido e sugli sconti sulla retta da pagare».

Spopolamento

Dai dati dell’Anagrafe del Comune emerge un quadro impietoso sullo spopolamento della cittadina del Linas, nonostante sia la terza per estensione dell’Isola e sia ricca di risorse: mare, montagne e miniere. Il paese è sempre più povero di nascite con appena 18 neonati in tutto il 2023: un dato mai registrato prima, a partire dal 1961, quando l’ex cittadina mineraria contava 10.152 residenti si è registrato un calo inarrestabile fino ad arrivare ai 5.679 del 2023. «Dobbiamo trovare insieme la strada per ripartire. Le risorse ci sono. Progetti e investimenti per impedire ai giovani di prendere la valigia e lasciare il paese potrebbe essere la carta vincente sullo spopolamento. I dati della scuola non sono incoraggianti: il dirigente ha comunicato già che per il prossimo anno alla Materna ci sarà una classe in meno. E con la natalità in calo, sarà problematico recuperarla l’anno successivo», continua Peddis.

I genitori

In un paese dove gli anziani sono nettamente superiori ai giovani, il percorso è in salita. «Tutte le volte che ci penso non vedo via d’uscita se non emigrare in altri luoghi – dice un giovane papà, Jonathan Concas –. Un colpo al cuore. Vorrei restare nel mio paese. Non è facile. Ci sono pochi servizi e i costi per acquistare una piccola casa superano quelli di una città, oltre 150mila euro, oltre alla ristrutturazione. Davvero troppo quando lo stipendio è solo uno e ancora di più quando il lavoro è saltuario, peggio se manca del tutto». La sua storia è uguale a quella di tanti altri. L’affetto per Arbus è comune: «È dura, speriamo che presto si possa invertire», conclude Concas.

I servizi

I cittadini puntano il dito sui servizi che mancano: meno negozi, un laboratorio analisi chiuso e mai riaperto, gli artigiani scomparsi, di due banche ne è sopravvissuta solo una. La scuola materna delle suore cancellata. L’isolamento del paese, come Comune di montagna, risente maggiormente della crisi sanitaria, pochi medici e un solo pediatra.

