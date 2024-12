Culle vuote e giovani in fuga: un incubo 

Quasi 500 residenti in meno in dieci anni. Lanusei conta solo 5018 abitanti, numeri spaventosi, in linea con una tendenza che dura da anni. Case troppo care e giovani in fuga sono il primo e principale rebus per l’amministrazione comunale.

I numeri

In dieci anni, dal 1 gennaio 2014 allo stesso periodo del 2024, Lanusei ha perso 445 residenti. Nel 2023 sono nati 19 bambini, 20 nel 2022. Quest’anno saranno di più, almeno 22. Ma nel 2003 si registrarono 47 nascite. La decrescita è costante, fatta eccezione per il 2020, anno del Covid, in cui la popolazione è cresciuta di circa 70 unità (da 5.217 a 5.279). I motivi secondo il primo cittadino Davide Burchi sono molteplici. L’Ogliastra ha perso 3000 abitanti negli ultimi quindici anni: continuano a decrescere i paesi dell’interno e i centri costieri si sono fermati». Il sindaco avvocato entra nel dettaglio. «Per quanto riguarda Lanusei, i costi dei paesi vicini sono più contenuti e spingono molti a trasferirsi. A Lanusei non sono alti come a Tortolì, ma sono più alti dei paesi limitrofi. Inizia ad esserci il problema delle case in affitto determinato dalla questione degli affitti brevi, qui prima sconosciuto. Il fenomeno è complesso e determinato da diversi elementi. C’è anche la questione del bando regionale che dà un contributo economico a chi sposta la residenza nei comuni al di sotto dei 3000».

Su quali siano le azioni messe in campo per contrastare questa tendenza ed attrarre residenti nella cittadina dei servizi il sindaco spiega: «La penuria di case ha sicuramente influito, speriamo che il nuovo Puc venga incontro e dia delle risposte proprio a questa esigenza, anche perché ci sono diversi segnali positivi dal punto di vista economico e, soprattutto, lavorativo. Le opportunità ci sono e possono contribuire alla qualità della vita, anche nell’ottica dello smart work. Per quanto riguarda le famiglie, abbiamo anche attivato il bonus bebè, ma non è minimamente paragonabile alle risorse messe a disposizione dalla Regione».

Trend negativo

Nel 2024, l’Italia continua a perdere residenti, complice la natalità ai minimi storici e le migrazioni verso l’estero. Le regioni del Mezzogiorno sono quelle più interessate dal fenomeno, con conseguenze sulla crescita: maglia nera per Basilicata e Sardegna in cui l’emorragia sembra non avere fine. I dati precisi si avranno tra qualche settimana. Comunque, rispetto a un mese fa, Lanusei ha due residenti in più: una coppia di pensionati arrivati dal Sudafrica, da Johannesburg, perché attratta dalla qualità della vita.

