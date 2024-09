Culle vuote, cresce l’allarme 

Le culle del punto nascita di Lanusei sono vuote da due anni e mezzo. Sul territorio crolla la natalità. Dal primo gennaio a oggi a Tortolì sono venuti al mondo appena 28 bimbi (al cospetto di 84 decessi) La media degli ultimi vent’anni oscilla intorno agli 80, ma nel 2022 (62 nati) si erano avvertite le prime avvisaglie della denatalità, tendenza confermata nel 2023 con 51 neonati. È stato il record minimo di nascite, scese per la prima volta negli ultimi vent’anni sotto le 60. Drammatico il confronto con il 2008, il più fecondo dell’ultimo ventennio con 119 nascite.

Servizio essenziale

Quando va bene il bambino nasce in clinica, a Cagliari o a Nuoro. Nelle situazioni più complicate il nascituro viene al mondo dentro la macchina, durante la corsa verso Cagliari, come avvenuto a luglio alla piccola Sabina Quai. «Un parto - dice Irene Murru, assessore ai Servizi sociali del Comune di Tortolì - non è una passeggiata. Dobbiamo riavere le nostre certezze». La certezza è rappresentata dal nido del Nostra Signora della Mercede. «È necessario per la comunità, intesa come Ogliastra, avere un punto nascita. I genitori devono sentirsi tranquilli e sicuri nell’affrontare il bellissimo progetto di fare famiglia. I cittadini ogliastrini hanno tutto il diritto di riavere il punto nascita aperto».

Le reazioni

La denatalità in Ogliastra coincide con la chiusura del nido. «Che il calo delle nascite sia strettamente correlato alla chiusura del reparto non lo posso asserire con certezza. Di certo - dice il sindaco di Talana, Christian Loddo - è un servizio in meno che incentiva a lasciare questa zona per le città. Se vogliamo ampliare lo sguardo, il messaggio progressista del pensiero unico bolla come un disvalore il mettere su famiglia. Quando ero ragazzo le fasi erano: imparare un mestiere, farsi la casa, sposarsi e mettere su famiglia. Oggi, invece, “o tempora o mores”, direbbe Cicerone». A sollecitare la riapertura del punto nascita è anche Bettina Pisanu, consigliere comunale di minoranza a Lanusei: «La nascita di Cloe, dopo quella a luglio di un altro bimbo e quasi in concomitanza della visita dell’assessore alla Sanità, pur destando gioia e speranza che si può nascere a Lanusei, si scontra con la triste realtà dei fatti. Da tre anni, dopo numerose e reiterate richieste rimaste inascoltate, a oggi nulla di fatto in merito a risposte chiare sulla riapertura e sul potenziamento di pediatri, neonatologi dell’ospedale. Tutto tace, nonostante gli impegni presi a parole dalla politica regionale. Il punto nascita, oltre che far venire al mondo i bimbi, tutela anche la vita e talvolta la salva. L’Ogliastra non rinuncerà a questo diritto».

RIPRODUZIONE RISERVATA