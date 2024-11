In tutto il 2023 i nuovi nati erano stati tre, quest’anno il paese ha già fatto tredici. In una Sardegna che detiene il record della denatalità, Gergei va controcorrente. Il segreto? Lavoro, fiducia nel futuro e, perché no, poter contare sui nonni. «La mentalità sta cambiando», evidenzia con soddisfazione il sindaco Rossano Zedda. «E cresce la consapevolezza di poter affrontare le spese per mettere su famiglia».

