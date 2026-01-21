Culle mai così vuote a Cabras 

I problemi emersi sono tanti. Ma un dato ha sbalordito tutti: nel 2025, a Cabras, il terzo comune della provincia più popoloso dopo Oristano e Terralba, sono nati appena 21 bambini. Numero record in negativo negli ultimi vent’anni. I decessi sono stati invece 121. Un dato che fa riflettere se si considera anche il fatto che invece il Comune ha investito ingenti risorse per ampliare l’asilo nido tanto da poter ospitare fino a sessanta bambini. Si tratta di una delle tante fotografie scattate martedì sera in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo, monsignor Roberto Carboni, che ha incontrato agricoltori, artigiani, commercianti, impresari e pescatori (ma solo uno era presente).

Denatalità

«Per quanto riguarda le nascite, diciamo che siamo in linea con altri centri importanti - ha detto il sindaco, Andrea Abis - Anche a Cabras oggi le giovani coppie non vogliono avere figli, non solo per una questione economica, ma anche perché è difficile trovare lavoro fisso. E poi c’è una nuova cultura, quella di avere più tempo libero, di dedicarsi alle proprie passioni». Sull’asilo nido, Abis annuncia «che può ospitare anche i bambini di altri paesi. Poi, forse, non tutte le giovani coppie sanno che da circa due anni è praticamente gratis».

Negozi chiusi

Durante l’incontro tra Chiesa, istituzioni e mondo del lavoro, è stato sottolineato che nel centro storico le attività continuano ad abbassare le serrande. I negozianti storici vanno in pensione, ma non c’è ricambio generazionale.

I problemi

Poi la parola è passata agli operatori che, rivolgendosi a monsignor Carboni, hanno evidenziato la difficoltà ad assumere i giovani del paese. «I corsi di formazione di una volta non ci sono più, ecco perché non ci sono ragazzi che sanno fare mestieri precisi – denuncia l’impresario, Raffaele Camedda - L’altro problema è che nessuno vuole imparare». Il collega Romualdo Nurra ha aggiunto: «Non esiste più l’educazione al lavoro». Sul tavolo anche la presenza dei migranti a Cabras. «Tempo fa uno di loro ha lavorato nella mia azienda - ha detto il falegname Gianni Turnu - poi, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, se n’è andato».

