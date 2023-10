Cuglieri-La Madonnina, rombano i motori 

Il 2024 potrebbe essere l’anno buono per il ritorno della cronoscalata automobilistica “Cuglieri-La Madonnina”, un evento che manca ormai da 15 anni. Lo annuncia il commissario dell’Automobile club Italia di Oristano e presidente dell’Aci di Sassari Giulio Pes di San Vittorio che recentemente ha avuto un colloquio con l’amministrazione comunale di Cuglieri: «Abbiamo avuto una prima interlocuzione con gli amministratori e avviato tutto l’iter per poter iscrivere la gara nel calendario 2024 – ha fatto sapere - sono sicuro che la Regione recepirà questo invito per riproporre dopo anni di assenza la gara principe dell’Aci di Oristano».

Il progetto

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Andrea Loche. «Da alcuni anni avevamo intenzione di organizzarla purtroppo però a causa di tutta una serie di motivi tecnici non siamo riusciti, speriamo che questa sia la volta buona – ha commentato - Siamo disponibili eventualmente anche fare anche un piccolo sforzo economico, nonostante le esigue risorse di bilancio. È una manifestazione storica a cui teniamo molto, rappresenta un importante evento per la promozione turistica del territorio e crediamo possa essere il volano anche per attrarre tanti appassionati di motori sardi e non solo».

In strada

Manifestazione celebre che nel corso di venti edizioni ha visto sfrecciare negli impegnativi tornanti del Montiferru piloti di livello e vincere campioni del calibro di Ezio Baribbi, Benny Rosolia, fra i sardi Uccio Magliona, Marco Satta e Sergio Farris. Per l’Automobile Club di Oristano è solo un punto di partenza, ci sono in programma altri importanti progetti per il rilancio dell’associazione come raddoppiare i mille iscritti, promuovere nelle scuole corsi di guida sicura, organizzare iniziative per ridurre gli incidenti sulle strade e ancora proporre una nuova edizione ad Oristano della manifestazione “Ruote nella storia”, raduno e sfilata di auto storiche; infine riproporre lo slalom automobilistico Ales-Morgongiori. E intanto mercoledì 8 novembre a Oristano si terrà l’incontro di tutti gli organizzatori delle manifestazioni sportive automobilistiche per predisporre il calendario regionale eventi sportivi 2024.

