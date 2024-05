Cuglieri e Sennariolo,  due ambulatori straordinari 

Buone novità per il servizio sanitario di base nel Montiferru. Da domani aprono infatti due nuovi ambulatori straordinari di comunità territoriale (saranno 28 in tutta la provincia) a Cuglieri e Sennariolo.

Il primo sarà attivo, in via Regina Margherita, mercoledì e venerdì dalle 9.45 alle 14 per sopperire alle esigenze di oltre un migliaio di pazienti rimasti senza cure dopo il pensionamento del medico Fernando Congiu. Da fine aprile il servizio è stato coperto in parte dagli altri due medici che hanno ambulatorio a Cuglieri, Anna Pilleri e Nicoletta Pilo che hanno preso in carico qualche centinaio di pazienti del collega, e anche gli ospiti della casa di riposo Congregazione delle figlie di San Giuseppe. A Sennariolo invece l’Ascot aprirà mercoledì e venerdì, in via Santa Vittoria, dalle 8,30 alle 9,30.

Immancabili, a proposito di Ascot, i soliti cambiamenti che sono stati comunicati dalla direzione della Asl 5 e che creano non pochi problemi ai pazienti della provincia. In particolare l’Ascot di Santu Lussurgiu apre oggi e giovedì dalle 10 alle15; a Ghilarza mercoledì dalle 14 alle 19; a Uras domani nessun medico al lavoro mentre a Narbolia oggi apre dalle 15 alle 19. Infine a San Vero Milis il turno dell’Ascot previsto domani è stato anticipato a oggi, dalle 9 alle 14.

