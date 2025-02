Cugis rifiuta il posto da assessora 

Niente matrimonio riparatore tra la lista Capoterra civica e il resto della maggioranza: la proposta di entrare in Giunta avanzata dal sindaco Beniamino Garau alla consigliera Erica Cugis è stata rispedita al mittente. Un rifiuto che allontana definitivamente il gruppo guidato dall’ex presidente del Consiglio comunale, Stefano Piano, dal resto della coalizione rimasto fedele al primo cittadino.

Le trattative

Nei sondaggi compiuti dal sindaco Garau negli ultimi giorni per trovare un volto femminile che completi la squadra degli assessori, sorprende quello tentato con Erica Cugis, che insieme a Stefano Piano compone il gruppo di Capoterra civica. Un tentativo arrivato a pochi giorni dall’uscita di scena dalla Giunta decisa dal sindaco di Pino Baire, assessore tecnico in quota alla lista di Piano. Il sindaco, che in questi giorni ha incontrato diverse donne di ogni schieramento e della società civile per chiudere la propria squadra, attendeva ieri una decisione dalla consigliera Cugis, ma la risposta è arrivata attraverso una nota piccata del suo gruppo.

Il rifiuto

«Il coordinamento di Capoterra civica esprime profondo imbarazzo per le continue giravolte politiche del sindaco Garau, che non solo tradisce gli accordi presi con i suoi alleati, ma alimenta instabilità e sfiducia tra i cittadini. Per il momento ci limitiamo a ricordare solo gli eventi più eclatanti. Il nostro gruppo aveva sostenuto il sindaco Garau in virtù di un programma comune, con l'intento di perseguire esclusivamente l'interesse della collettività capoterrese. Tuttavia, fin dal primo giorno di mandato, il suo comportamento ha mostrato evidenti segni di incoerenza, come è successo per Abbanoa, con annunci sulla stampa e scelte politiche che hanno minato la stabilità della maggioranza e della comunità. Basti pensare che, dopo soli sei mesi, due assessori sono stati costretti a dimettersi, per essere sostituiti poco dopo. Gli ultimi fatti: Il 21 gennaio, dopo aver constatato l'impossibilità di far cambiare gruppo politico al nostro assessore Pino Baire, lo ha revocato. L’ultimo colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, quando il sindaco ha contattato telefonicamente la consigliera di Capoterra civica, Erica Cugis, per offrirle un posto in Giunta. In un contesto così instabile e inaffidabile, abbiamo deciso all'unanimità di rifiutare ogni offerta di incarico».

L’attacco

Il sindaco, Beniamino Garau, non si scompone e passa all’attacco: «Si è trattata di una telefonata informale, come altre ce ne sono state in questi giorni per individuare la donna che andrà a completare la squadra di assessori. Ritenevo Erica Cugis una consigliera di maggioranza, e che fosse giusto coinvolgere anche lei nella scelta della nuova assessora. Evidentemente, anche lei, come Stefano Piano, non si sente parte di questa squadra. Ne prendo atto, d’ora in poi entrambi i consiglieri di Capoterra civica possono accomodarsi tra i banchi della minoranza».

