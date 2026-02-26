VaiOnline
Gli avversari.
27 febbraio 2026

Cuesta: il Cagliari è un’ottima squadra 

«Dobbiamo fare bene il nostro e fare punti, fare punti, fare punti». Carlos Cuesta ripete tre volte quello che vuole dal suo Parma alla vigilia della sfida interna contro il Cagliari, in programma stasera al Tardini.

Tre mesi e mezzo dopo l'infortunio, torna Suzuki nella lista dei convocati. «È stato fuori molto tempo e valuteremo giorno dopo giorno il suo impiego», ha spiegato il tecnico crociato. In porta dovrebbe andare quindi Corvi che a San Siro, per la quinta volta in stagione, non ha subito gol. Sono così nove in totale le gare a porta inviolata del Parma targato Cuesta: difficilmente la squadra concede campo agli avversari, gli errori dei singoli sono ridotti al minimo, la formazione più giovane del campionato si distrae raramente. I poker subiti da Juventus e Atalanta paiono black-out: senza quegli otto gol incassati in due partite la retroguardia crociata avrebbe numeri da zona Champions.

Torna a disposizione anche Circati, reduce da un turno di stop per squalifica: al centro della difesa l'australiano è in ballottaggio con Troilo, match winner in casa del Milan. Nel 5-3-2 (o 3-5-2) di Cuesta, il toto formazione passa anche dalla tripla opzione Nicolussi-Sorensen-Ordonez a centrocampo, per una maglia al fianco degli intoccabili Keita e Bernabé. Sulle fasce ci saranno Britschgi e Valeri, davanti Strefezza e Pellegrino.

«Il Cagliari è un'ottima squadra», ha concluso l'allenatore spagnolo. «Sarà una partita difficile e dovremo essere bravi a capire i momenti e sfruttare al massimo le opportunità che avremo». Il manifesto del “cuestismo” considerato l'impressionante peso specifico dei gol segnati: 8 le vittorie col minimo scarto, 32 punti con 19 reti all'attivo significa una media punti per gol di 1,68, quasi un record.

