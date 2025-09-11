Cuesta conferma il bomber Cutrone Pronto Oristanio 

Parma. Più opzioni per l'attacco e una rosa alleggerita dalle uscite degli esuberi: il Parma si presenta con una nuova veste alla ripresa del campionato domani alla Unipol Domus. Il debutto di Cutrone è stato folgorante (ingaggio last minute, debutto nel finale e rete del pari contro l'Atalanta ), ma con due settimane di lavoro in gruppo l'ex Como è più di un alternativa per la linea offensiva crociata. Carlos Cuesta valuta l'impiego dal primo minuto dell'attaccante insieme a Pellegrino, potendo contare anche sulla fantasia di Oristanio. Nuove pedine, nuovi equilibri rispetto alle prime due uscite, caratterizzate da tanta prudenza, buon senso per una squadra in rodaggio, chiamata ora a fare qualche passo in avanti sul piano del gioco.

Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, è possibile un cambio di modulo. In difesa è atteso il debutto al centro di Troilo: al suo fianco Del Prato e Circati. Sulla destra è stato sempre schierato il mancino Lovik ma adesso c'è una soluzione in più: Sascha Britschgi, terzino destro svizzero classe 2006 che si è presentato a stampa e tifosi. «Credo di poter giocare in diversi ruoli», spiega il giovane laterale che dice di ispirarsi ad Alexander-Arnold del Real Madrid. Ancora da valutare la disponibilità di Cremaschi, a centrocampo l'unico titolare certo pare Keita. Se Cuesta opterà per una punta in più, Bernabè entrerà in ballottaggio per una maglia con Ordonez e Sorensen.

