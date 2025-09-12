Cuesta avverte: «Il Cagliari è forte, organizzato e con idee chiare» 

A caccia del blitz nell’Isola. «Contro il Cagliari è una partita da tre punti importanti come lo sono tutte le gare. Tutti i match hanno lo stesso valore e noi siamo concentrati per essere pronti il più possibile per la sfida alla Unipol Domus». L’allenatore del Parma Carlo Cuesta ci crede e non lo manda certo a dire. «Abbiamo iniziato il campionato contro la Juventus perché come dicevo: la prima partita sono tre punti, la seconda tre punti, la terza tre punti, la trentottesima tre punti», la premessa. «Quindi sono sempre focalizzato sul provare a preparare la squadra al massimo per essere molto competitivi, nel momento della partita, e quindi a essere contro il Cagliari i più competitivi e i più pronti per fare una grande prestazione», il guanto di sfida.

I rossoblù

Testa alta, ma anche guardia alta. «Troveremo un Cagliari organizzato con idee chiarissime, ho visto il Cagliari di Pisacane e ho visto una squadra che rappresenta bene lui, i suoi valori e la sua idea di gioco», tiene a precisare il giovane tecnico spagnolo. «È una squadra compatta, ha idee chiare in attacco per esprimere al massimo la verticalità, ha un buon gioco di attacco anche quando costruisce da dietro e sicuramente sarà una partita difficile». Detto questo: «Noi proveremo a essere bravi e a creare la partita che noi vogliamo giocare. La soluzione a tre con Cutrone e Oristanio dietro a Pellegrino? Lo abbiamo già fatto, quindi è assolutamente possibile rifarlo, ma è anche possibile fare altre cose mai fatte prima. Vedremo».

