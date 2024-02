«Cucina sarda, lezioni sul web» 

Piatti tipici, anche rivisitati, rigorosamente della tradizione sarda. Elisabetta Piddiu, 43 anni di Pula, ma residente a Poggio dei Pini, disoccupata, ha deciso di condividere le sue creazioni culinarie sui social, in particolare su Instagram. La sua pagina “Saboris Antigus” ha avuto un autentico boom nelle ultime settimane, e i suoi seguaci ammontano a quasi 1800.

«Si tratta della mia passione più grande e ora la diffondo anche sui social. Mi piacerebbe poter offrire dei corsi o delle lezioni alle persone che vogliono imparare e conoscere le ricette della nostra terra».

«Sin da bambina, mi piaceva stare vicino a mia mamma mentre cucinava - racconta - Addirittura mi cucì un piccolo grembiule che conservo ancora. Mentre lei preparava i ravioli, mi prendevo il mio pezzetto di pasta e cominciavo a modellarlo».

Piddiu ha voluto continuare il cammino per apprendere sempre più ricette: «Ho imparato quasi tutto da autodidatta», spiega, «mi piace tantissimo fare la pasta fresca, ma in periodo di pandemia ho iniziato anche a fare il pane. D’allora ogni domenica lo faccio. Grazie a internet ho imparato a fare vari tipi di pasta, come culurgiones, cocòi a pitzus e malloreddus».

«La mia pagina Instagram è nata da appena un mese», racconta ancora, «l’idea è stata del mio compagno e di alcuni amici che venivano a mangiare a casa. Mi piace condividere quello che faccio dal vivo, ma adesso anche sui social. Quando mi alzo la mattina vedo tantissime interazioni da parte delle persone che mi chiedono consigli e le ricette dei miei piatti. Sta diventando quasi come un lavoro».

La pagina “Saboris Antigus” coinvolge anche persone fuori dalla Sardegna, ed Piddiu ne va molto fiera: «Quando mi dicono che faccio sentire il profumo della Sardegna a persone che vivono fuori dall’isola è un’emozione unica. Tramandare la tradizione culinaria sarda è molto importante, e nel mio piccolo, spero di riuscire a portarla avanti».

Da una passione a un lavoro, Piddiu ci spera: «Mi piacerebbe molto organizzare dei corsi e dedicare del tempo alle persone che magari non sanno cucinare per avvicinare loro alle tradizioni. Sarebbe carino anche proporre delle lezioni ai bambini nelle scuole per permettergli di conoscere la cucina sarda in tutte le sue sfaccettature e particolarità».

