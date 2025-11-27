Cucina in fiamme,  attimi di paura ma nessun ferito 

L’odore acre di gomma bruciata ieri ha messo in allarme un intero rione. Sono le 13 passate e dal quinto piano di una palazzina di via Sant’Alenixedda nel quartiere San Benedetto parte una chiamata alla centrale dei vigili dei fuoco per segnalare un rogo innescato dai fuochi di una cucina. Sul posto arriva subito un mezzo dei pompieri che anticipa di pochi minuti l’intervento dell’autoscala appoggiata da un’autopompa.

Al gruppo di soccorso si aggiunge anche un’ambulanza che rimane in attesa in caso di necessità.

L’operazione è stata rapida ed efficace: il lungo braccio telescopico esteso dal camion dei vigili dei fuoco raggiunge l’appartamento in fiamme. Dai balconi i vicini di casa aiutano i soccorritori indicando il punto da cui sarebbe scaturito il rogo. Entrati in casa, i vigili hanno messo in sicurezza la casa verificando che non ci fosse alcun ferito. L’intervento dei sanitari infatti non è stato necessario.

