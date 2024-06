Cucina da chef alla Mensa del viandante 

Dalle navi di lusso a bordo delle quali viaggiano i croceristi alla Mensa del viandante. Nei giorni scorsi il Banco alimentare ha ritirato da Costa Crociere alcune pietanze che sono poi state consegnate ai Vincenziani, che hanno così potuto offrirle agli ospiti della mensa che si trova in via Montenegro.

È stata sorpresa molto gradita per i commensali, trovare patate, spiedini, involtini, frittate e tanto altro. Un dono fatto per far sognare per un momento anche chi è in difficoltà economiche e i senzatetto che ogni giorno affollano i locali della mensa, e che per una volta hanno potuto gustare il cibo preparato dagli chef delle navi.

La Mensa del viandante dei volontari Vincenziani è aperta il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 12 alle 12,45. Negli stessi locali, in una stanza apposita, è attivo anche il servizio di distribuzione e consegna degli indumenti il lunedì il venerdì dalle 9,30 alle 11,30.

Agli stessi orari e negli stessi giorni è attivo anche il servizio doccia riservato ai senzatetto, che sta avendo un grande successo. Si offre così la possibilità a chi non ha una casa di potersi lavare in un bagno dotato di tutti i comfort.

