Cuccuru Nuraxi, a fuoco  la club house del circolo di golf 

Fiamme ieri all’alba nella Club house del Golf Club di Settimo San Pietro, alla periferia del paese, nella zona di Cuccuru Nuraxi. Il fuoco ha aggredito la pizzeria realizzata in legno e che è andata completamente distrutta. Sono rimasti solo cumuli di cenere. Tra le ipotesi è quella il cortocircuito: i carabinieri seguono questa pista senza però escluderne altre. Una indagine a 360 gradi scattata dopo il sopralluogo dei stessi vigili del fuoco che verso le dieci sono riusciti a domare il rogo.

L’allarme è scattato verso le 5 del mattino. Qualcuno ha notato prima il fumo, poi le fiamme e ha contattato il centralino dei Vigili del fuoco di Cagliari. Dalla sede di viale Marconi sono arrivate due squadre che hanno riversato sulle fiamme una grande quantità d’acqua. Domare il rogo non è stato però facile. Solo dopo diverse ore, i pompieri sono riusciti a circoscrivere le lingue di fuoco che avevano aggredito non solo la struttura del locale ma anche le attrezzature della pizzeria. Il sito è stato poi messo in sicurezza, poi i Vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo con i carabinieri per verificare la causa dell’incendio.

La tesi più seguita sarebbe quella del cortocircuito, ma l’inchiesta va avanti per chiarire l’accaduto con assoluta certezza.

Sempre a Settimo durante la notte è andata a fuoco un’auto parcheggiata in una zona di periferia. Sono intervenuti i Vigili del fuoco: da stabilire le cause dell’incendio. (r. s.)

