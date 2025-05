Cuccuru de Zeppara, vandali in azione 

Un grave atto vandalico ha colpito a Guspini il monumento ottocentesco di archeologia industriale artigiana ai piedi del centro culturale, chiuso e inutilizzato da anni, a “Su Cuccuru de Zeppara". I paletti zincati che recintano il vecchio forno di calce, oggi tutelato come bene storico, sono stati piegati e danneggiati. La notizia si è rapidamente diffusa con il passaparola, spingendo molti curiosi a constatare di persona lo sfregio.

Dure e indignate le reazioni dei residenti e dei cittadini, soprattutto quelli che percorrono quotidianamente viale Di Vittorio. «Poltroni e poco inclini al lavoro», ha commentato Antonio Casu, 82 anni, rivolgendosi agli ignoti autori del gesto vandalico. Preoccupazione anche per l’immagine del paese: «È un pessimo biglietto da visita per la comunità – afferma Giovanni Boi, che abita nella zona – in vista di Monumenti aperti». (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA