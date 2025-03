Cuccureddu mette in guardia sulla dipendenza dalle low cost 

La Riviera del corallo sognava un’industria delle vacanze a cinque stelle, ma il low cost negli ultimi vent’anni l’ha plasmata in un centro turistico a portata di portafogli. È un bene o un male? Per l’assessore regionale al Turismo è qualcosa da maneggiare con molta attenzione. Franco Cuccureddu punta il dito sul vettore irlandese Ryanair e spiega che il fenomeno è da gestire con cura. «Dipendiamo moltissimo dal vettore a basso costo – spiega l’assessore – ma il low cost genera scarsa capacità di spesa, abbassare la qualità significa popolarizzare la destinazione». Considerazioni a margine dell’incontro di ieri del partito di Orizzonte Comune che ha convocato una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessore comunale Enrico Daga, Massimo Rizzo coordinatore provinciale e Antonio Cardin referente locale insieme a Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi. Un momento di confronto sul futuro della destinazione turistica e sulle strategie per attirare nuovi mercati. Per l’assessore regionale Cuccureddu Alghero avrebbe tutte le carte in regola per allungare la stagione, ma il pericolo è quello di “banalizzare” il target dei visitatori, con servizi scadenti. Non la pensa allo stesso modo il coordinatore di Forza Italia, già presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu: «Non è certo Ryanair che porta turisti basso-spendenti, mi sembra una versione anacronistica perché il low cost oggi serve a incrementare il numero dei turisti». (c.fi.)

