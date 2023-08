Cuccu: «Vaccinazioni contro l’influenza, si deve organizzare subito la campagna» 

«Si deve iniziare quanto prima la campagna di vaccinazione contro l’influenza». Lo sostiene Carla Cuccu, consigliera regionale di Idea Sardegna alleanza civica identitaria e segretaria della commissione Sanità, in un’interrogazione al presidente Solinas e all’assessore Doria.

Si sa, dice, «che la circolazione contemporanea di virus influenzali e altri agenti patogeni respiratori, tra cui il Covid, potrebbe caratterizzare l'andamento della stagione influenzale in corso». La vaccinazione «è importante in particolare per i soggetti ad alto rischio di tutte le età».

Nelle altre regioni, sostiene Cuccu, «si è già pianificata la campagna, con priorità per i soggetti a rischio. In Sardegna ancora silenzio totale». Poi aggiunge: «La tutela della salute dei cittadini e dei turisti è una priorità assoluta. Le misure preventive e le strategie sono essenziali per evitare situazioni di emergenza». Dunque, si programmi la campagna vaccinale anti influenzale: «Basta giocare con la salute dei sardi».

