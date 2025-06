Cuccu presidente dell’Unione 

A 14 mesi dalla conclusione del primo incarico, il sindaco di Serdiana Maurizio Cuccu torna alla guida dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. È stato eletto all’unanimità dai sindaci dei cinque paesi che, insieme al suo, fanno parte dell’Unione: Dolianova, Settimo San Pietro, Donori, Soleminis e Barrali. Prende il posto del sindaco di Donori Maurizio Meloni che ha presieduto l’ente per poco più di un anno. «Non me l’aspettavo – afferma Cuccu –, ringrazio i colleghi che mi hanno voluto rinnovare la fiducia, lavorerò nell’interesse di tutti». Compito non semplice viste le tante questioni aperte: la gestione della differenziata, il reclutamento di nuovi agenti per la polizia locale, l’ambiente e i nuovi assetti territoriali con l’ingresso di tutti i Comuni nella Città metropolitana di Cagliari. «Una delle priorità è rimpolpare gli organici della polizia locale per garantire servizi più efficienti, a partire dalla lotta contro l’abbandono dei rifiuti in campagna. Tra le ipotesi in campo anche quella di utilizzare droni e foto-trappole per smascherare gli incivili». Altra questione riguarda l’ambiente: «L’appalto per la raccolta dei rifiuti sta andando in scadenza, bisogna cominciare a ragionare sul nuovo bando per venire incontro alle esigenze dei cittadini. L’altro obiettivo è l’introduzione della tariffa puntuale». Poi i progetti di rilancio del territorio: «Serve un’azione unitaria nei confronti della Regione, sono sicuro che procederemo uniti». ( c. z. )

