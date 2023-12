Cuccu: Diabetologia rimanga al Brotzu 

Il diabete, la patologia per cui in Europa la Sardegna è seconda solo alla Finlandia, agita la politica. Quella dell’ospedale Brotzu «rischia di essere cancellata: dal primo gennaio i medici, gli infermieri e il personale di supporto del Centro diabetologico del Brotzu saranno inglobati nell’Asl di Cagliari, rischiando così di compromettere gravemente l'assistenza a pazienti con patologie diabetologiche, che nel corso del 2023 hanno già beneficiato di oltre settemila visite». A prendere posizione è Carla Cuccu, consigliera regionale del gruppo Misto e segretaria della commissione Sanità. «È un oltraggio», aggiunge Cuccu,« a una sanità pubblica regionale già in completa sofferenza».

Non solo cattive notizie sul fronte del diabete. «Il monitoraggio continuo della glicemia a tutti i sardi con diabete di tipo 2 insulino trattati», fa sapere Antonello Peru, consigliere regionale di Sardegna al centro 20 Venti, del gruppo Grande centro, «è una realtà. Saremo presto una delle primissime regioni virtuose a garantire uno strumento di fondamentale importanza. Questo, grazie a uno dei provvedimenti inseriti nella variazione di bilancio recentemente approvata dal Consiglio regionale. È un grandissimo risultato, conclude Peru, «raggiunto per merito della Giunta e dell’assessore alla Sanità, ma anche dei Tavoli tecnici e della Consulta della diabetologia».

