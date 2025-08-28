Cucciolo salvato lungo la Statale 

Il pianto di un cucciolo affamato e spaventato sul ciglio della Statale tra Sadali ed Esterzili ha attirato l’attenzione di una giovane coppia di turisti tedeschi in vacanza in Barbagia di Seulo. I ragazzi, fermatisi, hanno scoperto che il piccolo piangeva accanto al compagno di sventura, morto dopo giorni senza cibo né acqua. Subito hanno allertato il 112: i carabinieri hanno coinvolto i volontari della Protezione civile di Sadali, che hanno portato il cucciolo nella loro sede e gli hanno dato acqua e latte. Invece di destinarlo al canile, hanno deciso di cercargli una famiglia, convinti che la sua forza meritasse un futuro migliore. La risposta è arrivata da un pensionato tedesco residente a Sadali, che ha accolto il piccolo meticcio. L’incontro tra i due, tra carezze ed emozione, ha suggellato una nuova amicizia. (p. m. r.)

