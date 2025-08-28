VaiOnline
Esterzili-Sadali
29 agosto 2025 alle 00:35

Cucciolo salvato lungo la Statale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il pianto di un cucciolo affamato e spaventato sul ciglio della Statale tra Sadali ed Esterzili ha attirato l’attenzione di una giovane coppia di turisti tedeschi in vacanza in Barbagia di Seulo. I ragazzi, fermatisi, hanno scoperto che il piccolo piangeva accanto al compagno di sventura, morto dopo giorni senza cibo né acqua. Subito hanno allertato il 112: i carabinieri hanno coinvolto i volontari della Protezione civile di Sadali, che hanno portato il cucciolo nella loro sede e gli hanno dato acqua e latte. Invece di destinarlo al canile, hanno deciso di cercargli una famiglia, convinti che la sua forza meritasse un futuro migliore. La risposta è arrivata da un pensionato tedesco residente a Sadali, che ha accolto il piccolo meticcio. L’incontro tra i due, tra carezze ed emozione, ha suggellato una nuova amicizia. (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Via Ghibli, non furono avvelenati

Uno strozzato, l’altro soffocato: svolta nell’inchiesta sul duplice omicidio 
Francesco Pinna
Il voto

Regionali, si parte Ma Veneto e Puglia restano un rebus

Nelle Marche il primo faccia a faccia Salvini: dopo Zaia? Squadra che vince... 
La guerra

Meloni: «No a militari italiani a Kiev»

L’impegno di Roma solo fuori dai confini ma «Mosca non vuole la pace» 
Manovra.

Taglio dell’Irpef, più tasse sulle banche

Prende corpo l’ipotesi di alzare le aliquote sul “buyback” degli istituti 