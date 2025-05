Cuccioli salvati dal compattatore 

Dopo il caso dei quattro cuccioli abbandonati in un raccoglitore per indumenti usati a Quartu, un altro grave episodio ha suscitato indignazione, stavolta a Cagliari. Durante lo svolgimento del mercatino “Cuore”, a Sant’Elia, due cagnolini di pochi mesi sono stati “cestinati” e salvati in extremis un attimo prima di finire nel compattatore dei rifiuti. Una donna avrebbe cercato di venderli ai clienti del mercatino aggirandosi tra le bancarelle. «Non riuscendovi», scrive Giorgio Atzori, uno degli organizzatori della rassegna domenicale, «ha pensato bene di abbandonarli nel punto di raccolta dei rifiuti». Un’altra brutta storia che solo per un caso fortunato si è conclusa con un lieto fine.

Salvati in extremis

«I due cuccioli sono stati portati da noi e li abbiamo rimessi in sesto», riferisce Gianna Coppa, responsabile sanitaria del canile municipale di via Po, «stanno bene, si chiamano Artemide e Apollo e li abbiamo già dati in adozione». I due episodi hanno peraltro riacceso i riflettori sul triste fenomeno dell’abbandono, una piaga ancora troppo diffusa. «A livello cittadino», spiega Coppa, «sono in aumento soprattutto le segnalazioni di “cani vaganti”, ossia di proprietà ma non microchippati, che si aggirano per le strade disorientati e denutriti. Alcune volte si riesce a risalire ai proprietari che se li riprendono, altre volte restano qui da noi. Gli abbandoni riguardano spesso intere cucciolate che vengono lasciate per strada dentro uno scatolone. Nel migliore dei casi di notte vengono portate qui e abbandonate all’ingresso. Ogni tanto ci capita di trovare anche qualche cane adulto legato al cancello».

Oltre 200 ospiti

I posti disponibili in via Po sono 138, cui si sommano gli 80 del canile convenzionato Asl “Dog Hotel” di Assemini. «Nel 2024 abbiamo avuto complessivamente una sessantina di nuovi ingressi, tra cui una trentina di cuccioli abbandonati o portati, una ventina di cani adulti accalappiati e una decina di microchippati smarriti poi restituiti ai proprietari. La media età degli ospiti è 5 anni. I veterani sono Taro, di 14 anni, e Fritz, che ne ha 11 ed è con noi da tanto tempo». Gli ultimi arrivati sono due dei tredici pitbull che hanno aggredito una donna a Mulinu Becciu. «Gli altri 11, inclusa la mamma con i suoi cuccioli, sono stati portati al Dog Hotel».

Poche adozioni

Molte persone pensano di venire qui e di poter vedere tutti i cani, sceglierne uno e portarselo a casa. Non è così che funziona. «Prima si fa un colloquio con i nostri esperti per una attenta valutazione – aggiunge Coppa -. In base all’esito, sottoponiamo all’adottante un gruppo di cani che riteniamo più idonei. Cerchiamo di trovare la combinazione giusta, in modo che l’adozione sia consapevole ed evitare così spiacevoli “restituzioni” dopo qualche anno».

Non esiste un identikit dell’adottante. «Si va dalla famiglia con bambini all’anziano solo. Tuttavia nell’80% dei casi viene richiesto un cane di piccola taglia, “che non cresca troppo”. La domanda che pongo io è sempre la stessa: perchè vieni in canile? La risposta che vorrei sentire è “per migliorare la vita di un cane”. Ma quasi tutti, al contrario, pensano a soddisfare un proprio bisogno, accollando così al cane una responsabilità che non ha e non deve avere».

