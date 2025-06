Cuccioli massacrati, indagini in corso 

Dopo il ritrovamento dei due cuccioli fatti a pezzi, San Gavino si interroga su quel che può essere accaduto. Mentre i carabinieri proseguono le indagini, la mamma dei due cuccioli straziati e i tre sopravvissuti sono ora ospiti del canile Dog Hotel ad Assemini dove trascorreranno i prossimi 15 giorni sotto osservazione e solo dopo potranno essere adottati. «Spero che tutti trovino una casa, hanno bisogno di tanto amore dopo questa triste vicenda – è l’auspicio della volontaria Margherita Murtinu, che dopo aver cercato per giorni la randagina scomparsa, si è mobilitata nel cuore della notte appena avvisata del ritrovamento –. Trovo assurdo quello che è successo ma per fortuna ci sono tantissime persone che amano gli animali».

I fatti

Sul caso rimangono ancora molte ombre. La cagnolina a San Gavino era una presenza fissa: girava da tempo tra il piazzale della Lidl e le strade del centro. Ad aprile la prima richiesta di intervento alla Municipale era caduta nel vuoto: la cattura era sfumata perché la randagina, spaventata, era corsa via. Così sono trascorsi due mesi, finché ai primi di giugno alcuni volontari, che da sempre si prendono cura degli animali nella zona, si sono accorti che di lei non c’era più traccia. Sapendola gravida hanno avviato le ricerche che si sono concluse martedì notte: la cagnetta è stata trovata, accanto a lei tre cuccioli, ma a poca distanza c’erano le parti posteriori dei corpi di altri due piccoli. Niente teste, niente sangue. Da qui la necessità di fare chiarezza. In paese (e non solo) molti sono sconvolti dalla notizia e si avanzano ipotesi diverse. «Non è escluso che possa essere un incidente meccanico. La polizia locale ha eseguito un sopralluogo. Potrebbe trattarsi di un incidente avvenuto inavvertitamente durante il lavoro di sfalcio nei campi», azzarda il sindaco Stefano Altea. Ma allora dove sono le teste? «Le metà mancanti potrebbero essere state tagliate dalle lame». In tanti, anche sui social, non sono d’accordo. Le indagini dei carabinieri – i primi ad arrivare e a chiedere l’intervento del veterinario della Asl su richiesta del maggiore della compagnia di Villacidro Francesco Capula – procedono a ritmo serrato, a guidarle è il luogotenente Sergio Passalacqua.

Il Comune

Non solo, perché mentre l’assessore Fabio Orrù ribadisce che presto ci saranno agevolazioni per chi adotterà un cane, ci si interroga sul problema del randagismo e la necessità di attuare politiche che ne riducano l’impatto. «É necessario valorizzare le associazioni locali mettendole nelle condizioni di agire a tutela della vita dei cani e delle persone. Non si può dire che un cane portato in canile è stato messo in salvo – dice il consigliere di minoranza Bebo Casu –. Per me è stato messo in prigione senza aver commesso nessun reato. Bisogna lavorare per far sì che cane abbia una famiglia che lo accolga con amore».

