Cuccioli fatti a pezzi e abbandonati 

I corpi di due cuccioli sono stati fatti a pezzi e abbandonati in un terreno non lontano dalla nuova stazione ferroviaria di San Gavino. Per fortuna sono stati salvati dall’orrore, almeno, la madre e altri tre piccoli, messi al sicuro grazie al gesto di amore e sensibilità di diverse persone mobilitate nel cuore della notte.

La scoperta

Margherita Murtinu, 56enne di Villacidro, che più volte si è prodigata per aiutare animali in difficoltà, aveva già segnalato alle autorità quella cagnolina gravida in evidente stato di abbandono che girovagava per le vie del paese ma di cui qualche giorno fa si sono perse le tracce. La donna ha mobiliato tutte le amiche e i conoscenti di San Gavino, che si sono messi a cercare la cagnolina senza sosta: «A mezzanotte – racconta – sono stata svegliata da un’amica che col suo ragazzo aveva finalmente trovato la cagnetta abbandonata con tre dei suoi cuccioli. Tutto questo insieme al supporto dei carabinieri, della polizia locale e del servizio sanitario». Poco dopo, è arrivata la macabra scoperta: nelle vicinanze sono stati rinvenuti i cani morti, sezionati in più pezzi, una scena atroce che ha scosso profondamente tutti. Da qui l’intervento deciso e sensibile delle forze dell’ordine, coordinate dal comandante della compagnia di Villacidro, il maggiore dei carabinieri Francesco Capula, amante da sempre degli animali che di recente si è prodigato anche per salvare un micio precipitato dal sesto piano al quale ha dato il nome di Zorro. Capula ha subito ordinato l’intervento della pattuglia della stazione di San Gavino Monreale che ha atteso l’arrivo del veterinario reperibile della Asl: il medico ha soccorso, curato e fatto ricoverare in canile la cagnetta e i suoi cuccioli, mentre sui piccoli fatti a pezzi sono in corso le indagini.

Il Comune

Sulla questione interviene l’assessore comunale Fabio Orrù: «Purtroppo si tratta di una situazione che era già stata segnalata alla Asl ma i tentativi di cattura prima del parto erano falliti e nel frattempo si è sovrapposto il problema del sovraffollamento del canile convenzionato. Al momento i tre cuccioli e la madre sono stati trasferiti al ricovero temporaneo di Arbus. Stiamo lavorando in questi giorni sui contributi alle associazioni che si occupano della cura dei randagi e definendo un nuovo regolamento sulle adozioni». Sulla stessa linea il sindaco Stefano Altea: «In questi giorni la Giunta comunale ha approvato una delibera per i contributi alle associazioni che si occupano della cura dei randagi e stiamo definendo un nuovo regolamento sulle adozioni».

