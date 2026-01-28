VaiOnline
Abbasanta.
29 gennaio 2026 alle 00:43

Cuccioli chiusi in un sacco e buttati  

I 10 cagnolini sono stati recuperati e ora sono accuditi a Ghilarza 

Dieci cuccioli abbandonati. Chiusi dentro un sacco, senza alcuna possibilità di scampare a una morte crudele. Ma il destino aveva fortunatamente deciso un altro finale: sono stati trovati l’altra sera nelle campagne di Abbasanta, nei presi del Nuraghe Losa. Qualcuno ha sentito i lamenti e ha dato l’allarme. Da martedì si trovano in custodia al canile di Ghilarza. «Ce li ha portati il veterinario della Asl che è intervenuto dopo la segnalazione – spiega Flavia Carta, presidente dell’associazione I miei amici – Zampe Sarde che gestisce il canile - Ipotizziamo che siano due cucciolate, alcuni sono molto piccoli, altri più grandi e potrebbero avere circa un mese e mezzo».

Il racconto

«I piccoli erano in fondo al sacco. Tutti fradici, appena sono arrivati in canile abbiamo provveduto ad asciugarli, metterli al caldo e sfamarli – racconta la volontaria - Hanno dormito in un box coibentato, oggi li abbiamo separati in due box distinti, per fortuna stanno tutti bene». Purtroppo è un film già visto, tante, troppe volte. «La situazione peggiora di anno in anno. Gli abbandoni continuano ad aumentare - fa notare - e anche gli atti di cattiveria gratuita contro esseri indifesi». Cucciolate così numerose buttate nelle campagne non ne vedevano da tempo a Ghilarza, ma gli abbandoni sono stati numerosi anche nel 2025, una cinquantina circa. Tra questi una cucciolata lasciata nei pressi di Sant’Agostino e salvata da un poliziotto. «È necessario sterilizzare – ripete - deve intervenire la politica. Il nostro canile opera per volontariato, ma tanti altri lo fanno per business. Quando abbiamo ricevuto un contributo per le sterilizzazioni, ho cercato di sensibilizzare anche gli allevatori della zona, mi sono persino offerta di accompagnare i cani dal veterinario ma nessuno ha accettato. È evidente che anche questi nuovi cuccioli abbandonati arrivano dalla campagna». L’altra faccia della medaglia è rappresentata da chi invece ha a cuore la sorte degli amici a quattro zampe e sceglie la via delle adozioni: dal canile di Ghilarza circa 50 cani hanno trovato famiglia nella Penisola.

