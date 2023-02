Cuccioli abbandonati vicino al cimitero 

Intere cucciolate abbandonate davanti a cimitero. Accade da qualche mese a Guspini in un’area esterna del camposanto dove si trovano anche numerosi gatti che formano una colonia felina. Ad occuparsi di questi cagnolini indifesi è Maria Cristina Meloni, 60enne originaria di Cagliari ma residente in paese. Lei, assieme ad altre volontarie, si prende cura dei cuccioli con cure e sostentamento, e si fa in quattro per cercare di dare loro una casa attraverso numerosi annunci e post su Facebook. La donna, assieme alle amiche Michela, Tiziana, Ottavia e Anna, si mette in prima linea per provare a dare un futuro a questi animali lasciati soli ad affrontare il proprio destino: «Non puoi voltare lo sguardo quando vedi quelle povere anime indifese», dice Maria Cristina che lancia un appello perché servono vaccini e cibo.

La situazione

Chi trova le cucciolate avvisa Maria Cristina inviando le fotografie che ritraggono i piccoli animali abbandonati. L’ultima cucciolata abbandonata fine gennaio, nel solito posto. Quattro cuccioli, probabilmente incrocio di labrador o di stazza simile, lasciati al freddo da qualcuno. Ad oggi i due maschi sono stati adottati, le altre due femmine ancora no. Ma non è la prima volta che capita, la situazione si ripete di tanto in tanto e in maniera ciclica. Cinque mesi fa altri 7 cagnolini, che fortunatamente hanno trovato casa grazie all’impegno delle volontarie. «Chiediamo al sindaco che il Comune installi delle telecamere nelle vicinanze, per capire chi abbandona gli animali e spingerlo a sterilizzare le mamme, è inaudito che si trattino gli animali in questo modo e noi volontarie non possiamo prendere in carico tutto».

Gli appelli

«Ogni volta ci danno la solita risposta, nei canili non ci sono posti liberi, i rifugi sono pieni» Le volontarie chiedono un luogo idoneo dove poter mettere al sicuro i cuccioli in modo che che i veterinari della Asl visitino, facciano vaccini, mettano i microchip. Una richiesta che deriva da una necessità: «Adesso è tutto a carico nostro, i veterinari non fanno sconti e ogni vaccino ci costa 40 euro», fanno presente. Il gruppo di volontarie si prende cura anche della colonia felina. Molte cittadino donano del cibo, ma non basta. «Ad aprile scorso abbiamo fatto partorire in sicurezza quattro gatte della colonia, sono nati 20 gattini e successivamente sterilizzato le gatte. Immaginare a quanto siano ammontate le spese è facile, aggiungendo il costo del cibo sino al mese di ottobre, quando abbiamo finalmente dato in adozione gli ultimi due. Non possiamo fare tutto da sole», dice sconsolata Maria Cristina Meloni.