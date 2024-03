Cuccioli abbandonati, Sos dei volontari 

«Ho adottato il mio cucciolo nel 2022 e da allora ci saranno state almeno sette cucciolate abbandonate», racconta Michela Vacca, giovane di Guspini che fa parte di un gruppo di volontari impegnati ad assistere i cagnetti (incroci di maremmano) ritrovati sempre nel medesimo luogo: sul retro del cimitero comunale. «Vorremmo – dice – che il Comune si assumesse le proprie responsabilità anziché scaricarle sui cittadini, sfruttando la sensibilità di chi, come noi, già in difficoltà economica che si impegnano per salvare questi piccoli animali e prevenire il randagismo».

Volontari esausti

Il messaggio è evidente, il problema degli abbandoni pure. «Ogni sei mesi – sospira Veruska Sanna – siamo punto e a capo, con cucciolate abbandonate nello stesso punto e probabilmente dalla stessa persona che agisce di notte. E il Comune, come al solito, non interviene, non si fa carico della situazione». In passato, le volontarie hanno tentato di lanciare un appello: «Abbiamo offerto il nostro aiuto per la sterilizzazione della mamma dei cuccioli ma non abbiamo ricevuto risposta», aggiungono Maria Cristina Meloni e Veruska Sanna.

L’ultima cucciolata è stata abbandonata una settimana fa: sette cagnolini. Due sono già stati adottati grazie all’impegno di chi dedica tempo e risorse per garantire ai cuccioli una nuova famiglia che se ne prenda cura, e il più piccolo è stato portato dal veterinario per un ascesso alla gola, a spese dei volontari. «Mercoledì – aggiungono – abbiamo contattato nuovamente la polizia locale: ci hanno detto che valuteranno cosa fare. Come sempre non agiranno».

Uno dei cuccioli è scomparso: «Vi preghiamo di farci sapere se intendete adottarlo. Siamo preoccupati».

L’assessore

L’assessore all’ambiente Marcello Serru ammette di essere al corrente della situazione. «Si sta valutando l’idea – annuncia – di indire un bando per le sterilizzazioni, sebbene trovare le risorse possa essere un ostacolo. Tuttavia, nonostante non siano obbligatorie, le sterilizzazioni potrebbero aiutare solo coloro che sono sensibili al problema. I microchip sono invece obbligatori e vengono applicati in appuntamenti periodici. Le catture vengono effettuate quando necessario e nel rispetto delle leggi. Ringraziamo tutti i volontari che danno una mano».

La minoranza

Dal gruppo di minoranza Impari, Marcello Pistis sottolinea che nel 2019 è stata accettata una loro mozione sulle norme per la tutela del benessere animale al fine di combattere il randagismo: prevedeva monitoraggi, mappature e un sistema sanzionatorio. «Sarebbe opportuno dotarsi di fototrappole», conclude.

