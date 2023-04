Cuccioli abbandonati, è allarme  

L’abbandono di cani pastore non è un evento sporadico, fa sapere Deiana: «I canili dell’Oristanese ne sono pieni. Sono utili le campagne di microchippatura gratuite, ma non sempre vengono dichiarati tutti i cani. Bisogna agire con ispezioni sulle nuove nascite negli allevamenti». Al problema dell’abbandono, si aggiunge quello dei costi del mantenimento dell’animale, dal cibo alle medicine, alla sterilizzazione. Tutti a carico di Anta, che viene sovvenzionata da privati e dal Comune, con un contributo annuale.

A pochi istanti dalla nascita, sono stati gettati tra i rovi dentro un sacco di mangime per animali. Sono sette cuccioli di pastore maremmano, ritrovati per caso nella campagna terralbese, oggi accuditi da una nuova “mamma” di Silì. È purtroppo solo l’ultima scoperta dell’associazione nazionale di tutela degli animali Anta, guidata a Terralba da Anna Rita Deiana. E a Zerfaliu il sindaco plaude a un gruppo di tredicenni che ha salvato altri cuccioli abbandonati

L’abbandono

«Siamo solo all’inizio della bella stagione e i volontari sono allo stremo delle forze», afferma la presidente. «È ora che i sindaci e l’Asl si riuniscano per decidere sulle sterilizzazioni dei cani di proprietà – propone Deiana – senza dimenticarsi delle associazioni del territorio».

«Più controlli»

Sterilizzazioni

Comune che, con l’assenza di una legge nazionale che disciplina la sterilizzazione dei cani privati, non può agire con l’imposizione di un controllo delle nascite.

«Negli anni scorsi, l’amministrazione aveva vinto un bando regionale, ottenendo fondi per la sterilizzazione dei cani delle aziende delle campagne. In bilancio ci sono piccole somme per l’affido dei cani, che non sono efficaci per contrastare gli abbandoni», commenta il sindaco Sandro Pili.

Il canile

Nella cittadina manca uno spazio per contenere l’alto numero dei randagi, che sono ospitati al canile di Arborea. «Al momento non c’è ancora una data di apertura del canile comunale, che nei primi mesi sarà gestito dalla cooperativa Il Dromedario di Marrubiu», fa sapere Maura Mura, assessora all’Ambiente.

Qualche passo avanti si sta facendo all’interno dei canili e nelle colonie feline riconosciute.

A Zerfaliu

Nei giorni scorsi un gruppo di 13enni ha salvato alcuni cuccioli abbandonati nelle campagne di Zerafliu. «Un gesto encomiabile – sottolinea il sindaco, Pinuccio Chelo – In una società egoista che ragazzi così giovani siano così sensibili verso gli animali e l’ambiente ci fa ben sperare per il futuro».

Nuova campagna

«La nuova campagna di sterilizzazione dei gatti e dei cani delle strutture dell’Oristanese, indetta dall’Asl attraverso un bando, partirà a breve e per la prima volta verrà coinvolta una clinica convenzionata di Oristano, evitando così il trasporto degli animali a Sassari», anticipa la veterinaria Federica Asuni, dell’associazione di volontariato “LiberiTutti”. La campagna sarà presentata mercoledì prossimo alle 11 al museo della bonifica di Arborea.

