Cuccioli abbandonati dopo l’adozione 

Sono ancora in attesa di conoscere il loro destino. I tredici pitbull, cinque adulti e otto cuccioli, portati via più di due settimane fa da un’abitazione di piazza delle Muse a Mulinu Becciu dopo l’aggressione alla padrona da parte dei cani più grandi, sono ospitati nel canile comunale e soprattutto al Dog Hotel di Assemini. «Siamo in attesa di conoscere le decisioni della Procura», sottolinea Luisa Giua Marassi, assessora con delega anche alla tutela degli animali. «C’è da capire se, dopo quanto accaduto, verranno restituiti ai loro proprietari oppure se diventeranno adottabili». Intanto le loro condizioni sono nettamente migliorate: erano pelle e ossa, mentre ora sono seguiti e nutriti dalle due strutture. Quanto accaduto lo scorso 8 aprile è solo la punta dell’iceberg: «Capita spesso che le persone prendano in casa dei cuccioli, ma quando i cani diventano adulti, soprattutto quelli di taglia grande, allora vengono abbandonati», evidenzia l’assessora. Un fenomeno in preoccupante aumento.

La storia

Sono trascorsi diciassette giorni dalla notte in cui c’è stata l’aggressione a una 39enne da parte dei suoi cani. Una situazione, come ricostruito da chi è intervenuto (agenti delle volanti, vigili del fuoco, poliziotti della Municipale, veterinaria del Comune e personale di Dog Hotel), al limite come denunciato anche dagli altri inquilini: i cani adulti (cinque) erano malnutriti e questo potrebbe averli portati ad attaccare la loro padrona, in un appartamento delle case popolari di Mulinu Becciu. La donna se l’è cavata con dieci giorni di cure. Operazioni di soccorso rese complicate dal fatto che i cani erano oramai senza controllo e vagavano nella palazzina. Alla fine i pitbull sono stati portati via. E ad oggi non si consce ancora quale sarà il loro destino.

Mamma e cuccioli

Due dei cani di taglia grossa sono al canile comunale, gli altri (compresi i cuccioli e la loro mamma) da Dog Hotel. «Il personale delle due strutture», spiega la Giua Marassi, «si sta occupando di tutti i cani, perché recuperino un ottimo stato di salute. In particolare la mamma dei cuccioli, in modo che possa badare ai suoi piccoli. Perché le condizioni, al loro arrivo, non erano delle migliori». Se dovessero essere tolti ai loro proprietari, potranno diventare adottabili. «Stiamo avviando una nuova campagna per l’adozione di animali e per la lotta all’abbandono», ricorda l’assessora. «E organizzeremo dei corsi destinati alle persone che vogliono prendere un cane: devono saperlo accudire, non solo da cucciolo ma soprattutto quando diventa grande. Purtroppo gli abbandoni stanno aumentando». (m. v.)

