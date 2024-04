Cuccioli abbandonati cercano casa 

Il piccolo Pancho (in alto a sinistra) è un cane dolcissimo che da tempo aspetta di trovare un famiglia. Vive in un rifugio del Medio Campidano e per conoscerlo si può chiamare il 3486995817. Anche il cane nella foto in alto a destra ha bisogno di una casa: ha circa sei mesi e ha un buon carattere. Contatti al numero 3922988807.

I cuccioli nella foto in basso a sinistra sono stati abbandonati davanti a un rifugio di Sestu: sono due maschi di circa quattro mesi. Possono essere adottati scrivendo al 3385487889.

Smarrito

In basso a destra c’è Charlie, sparito da Donori il 2 marzo. È di taglia piccola (pesa circa 5 kg) e ha una macchiolina bianca sotto al collo. La sua famiglia continua a cercarlo purtroppo senza alcun successo. Per segnalazioni chiamare il 3473859505.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

