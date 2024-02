Cuccioli abbandonati al canile 

Ignoranza, menefrighismo, anche un bel po' di cattiveria. Davanti al canile comunale i gestori della cooperativa Rock&Dog si trovano spesso di fronte a questa scena: cuccioli di pochi giorni o settimane abbandonati al proprio destino. Proprio come è successo ieri: una scatola di cartone e tre bellissimi cagnolini color crema. Il problema principale è la mancata sterilizzazione, non si tratta di cucciolate di cani randagi ma di proprietà.

«Il caso è emblematico di come sul territorio si adottino i cani con superficialità. Questo è il risultato di una scelta affrettata di una sterilizzazione non effettuata e di un menefreghismo che non capiremo – dicono sconfortati i gestori dal canile». Con un post sui social hanno denunciato l'ennesimo abbandono. «Siamo arrivati ad avere circa 40 cuccioli in canile e la metà di questi sono stati abbandonati nei nostri cancelli, alcuni addirittura lanciati». Sul fenomeno dell'abbandono di animali non è indifferente il consigliere con delega all'Ambiente Riccardo Falchi: «Siamo consapevoli e attenti al problema, è una nostra prerogativa e in merito avremo a breve un incontro». L'obiettivo è trovare la soluzione per arginare la piaga. Campagne di sterilizzazione ma anche di informazione e sensibilizzazione.

