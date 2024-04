Cucciola affettuosa in cerca di famiglia 

Una cucciola affettuosa di circa quattro mesi (foto in alto a sinistra) cerca una casa. È stata trovata mentre vagava nelle campagne del sud dell’Isola. Chi la volesse adottare deve avere un grande cuore perché è sorda. Si trova in un posto accogliente ma qui non può stare ancora per molto. Per informazioni scrivere al 347 8537018.

La gattina

Anche Bianca, una dolcissima gatta domestica (in alto a destra), aspetta una nuova famiglia. Abbandonata in una delle strade del centro di Cagliari, è stata sterilizzata e sottoposta a tutti i test (negativi) per eventuali malattie. Ora spera di poter trovare chi si prenda cura di lei (per info 348 3745476).

Salvi

Sei bellissimi cuccioli (due di questi nella foto in basso a sinistra), taglia media, un mese fa sono stati salvati perché moribondi. Chi li ha accolti ora non può più occuparsi di loro: chi volesse dargli un futuro fatto di amore può contattare il 329 9322946.

La richiesta

Noiz, femmina di taglia piccola con pelo semi lungo, color bianca, nera e grigia (foto in basso a destra) è stata smarrita nella zona del castello di Acquafredda a Siliqua il 20 aprile. Chi avesse informazioni da dare, o avesse notato un cane simile alla descrizione e alla foto, può contattare il 349 7189281.

RIPRODUZIONE RISERVATA