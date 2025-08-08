Cuccarini, 60 anni per la più amata 

Ballerina, conduttrice, attrice, cantante, oggi coach della scuola televisiva di “Amici” di Maria de Filippi e mattatrice in teatro, ma soprattutto ancora per tanti «la più amata dagli italiani», Lorella Cuccarini si appresta a soffiare con leggerezza il 10 agosto su 60 candeline in un’estate che, come le altre, l’ha sempre vista in vacanza nel suo buen retiro sulla costa di Badesi complice il marito, Silvio Capitta (in arte Testi), originario di Siniscola.

Gli anniversari

Quest'anno, casi del destino, per lei è un rincorrersi di festeggiamenti e anniversari. Non solo la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini ha appena compiuto 50 anni di successi (era l’8 dicembre 1974 quando andò in scena per la prima volta con Johnny Dorelli nei panni di Don Silvestro). Ma il 5 ottobre saranno per Lorella anche 40 anni di carriera, da quando cioè Pippo Baudo la presentò per la prima volta al pubblico del sabato sera di Rai1 con “Fantastico”. Cuccarini è sposata da 35 anni con Testi, produttore musicale e televisivo. Più innamorati che mai, hanno quattro figli, ormai grandi: Sara di quasi 31 anni, Giovanni di 29, i gemelli Chiara e Giorgio di 25. Nata a Roma nel 1965, Lorella Cuccarini inizia a muovere i primi passi nella danza all'età di nove anni, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi.

Gli anni d’oro

La grande esplosione mediatica alla metà degli anni ’80: la sua carriera prende il via nel 1985, quando Baudo le offre il ruolo di prima ballerina a “Fantastico 6” (al posto di Heather Parisi), dove viene confermata anche per l'anno successivo. Tra i titoli si ricordano “Festival”, “Odiens”, “Paperissima” (dove formerà un apprezzato sodalizio con Marco Columbro) e “Buona Domenica”, programma condotto nel 1995 proprio con Amadeus, che ritroverà poi nel 2024 sul palco dell'Ariston a Sanremo. Meta che, peraltro, aveva già conquistato nel ’93 al fianco di Pippo Baudo, e dove aveva pure gareggiato nel ’95 con il brano “Un altro amore no”. E poi ancora “Piazza di Spagna”, “Trenta ore per la vita”, “Uno di noi” con Gianni Morandi e Paola Cortellesi, “Scommettiamo che...” di nuovo al fianco di Columbro. Quindi le fiction come “Amiche” e “L’isola di Pietro” e il film “Lo zio d’America 2” con Christian De Sica. E il teatro con tanti musical di grande successo (da “Grease” a “Rapunzel” ad “Aggiungi un posto a tavola”), la radio con “Citofonare Cuccarini” su Rai Radio 1, la pubblicità, un programma su Sky, l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, svariati premi e pure la stesura di un libro, “Ogni giorno il sole - La vita e la filosofia del mezzopieno”. Dopo qualche anno trascorso lontano dal piccolo schermo, nel 2016 Lorella è protagonista dello show-evento “Nemicamatissima”, in cui per la prima volta lavora insieme alla sua storica rivale artistica, Heather Parisi. Nel 2019 debutta alla conduzione di un programma a cadenza quotidiana: l'edizione 2019-2020 del rotocalco pomeridiano La vita in diretta, affiancata da Alberto Matano. La sua avventura con il programma chiuderà in maniera alquanto turbolenta, lasciando la Rai.

Con Maria

Cuccarini torna così a Mediaset, voluta da Maria De Filippi come insegnante di danza nella scuola di Amici. Da sempre Cuccarini sottolinea, nelle interviste, il suo impegno per trasmettere questa sua poliedricità ai giovani. Ad “Amici”, dove è docente dal 2020, «cerco di stare loro accanto, di motivarli, proteggerli e anche redarguirli se serve. Ma il passo più importante lo fanno loro con il lavoro», ha detto. «Se mi guardo indietro? Quella ragazza lì mi fa tanta tenerezza. Perché mi rendo conto che, nel momento in cui mi fermo, perdo un po' la verve, perdo il nervo nell'affrontare la vita». Ma la sua forza e il suo porto sicuro resta la famiglia, il marito e i suoi figli.

