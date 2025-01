Cucca-Todde, gelo in Aula «No a strumentalizzazioni» 

Nell’affollata Aula Magna di Palazzo di giustizia ne erano tutti consapevoli: a questo giro sarebbe stata la relazione contrastata tra magistratura e politica a caratterizzare l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Anche per via delle contingenze: perché la presidente della Corte d’Appello Gemma Cucca, che ha governato per quattro ore la cerimonia di apertura, è nello stesso tempo la presidente del Collegio elettorale di garanzia che il 3 gennaio scorso ha chiesto la decadenza di Alessandra Todde per irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.

La governatrice, seduta in prima fila, solo al termine della cerimonia ha dichiarato ai cronisti il suo «massimo rispetto» nei confronti della magistratura di cui ha «piena fiducia».

La relazione

Prima ha ascoltato attentamente la lunghissima relazione della magistrata sullo stato della giustizia in Sardegna. E non le sarà sfuggito il passaggio sul rapporto tra istituzioni. In particolare, sulla necessità che trovi applicazione «il reciproco riconoscimento ed il rispetto dei differenti ruoli delle diverse istituzioni, anche per evitare inutili e sterili strumentalizzazioni. Possono apparire principi assolutamente ovvi, ma nella realtà quotidiana anche l’ovvio può essere utile se non necessario».

Nessun riferimento preciso a fatti realmente accaduti, ovviamente. Ma da quando è scoppiato, il caso decadenza è stato centrale nel dibattito politico. Qualcuno si è spinto sino a ipotizzare l’esistenza di un complotto contro il Campo largo. Altri hanno sottolineato che la decisione finale da cui è scaturita l’ordinanza ingiunzione è stata presa a maggioranza, con un solo voto di scarto, e che dei tre giudici di Corte d'Appello presenti nel collegio, ha votato per la richiesta di decadenza solo la presidente Cucca.

Che ieri ha detto: «Anche dinanzi alle difficoltà, non bisogna scordare - ma anzi voglio rimarcare - un termine che, nella sua semplicità, contiene comunque valori imprescindibili colmi di significati da concretizzare: indipendenza». Per poi aggiungere: «Non si può intravvedere alcuna necessità da parte nostra di difendere pubblicamente le decisioni assunte proprio in quanto noi magistrati non dobbiamo rispondere alle opinioni correnti, ma solo alla legge».

Quindi, «alla nostra coscienza, nel rispetto delle regole, in ossequio al giuramento di fedeltà alla Costituzione, senza dover privilegiare alcuno e con la perfetta consapevolezza del quadro normativo specificamente rilevante e dei valori che dobbiamo bilanciare e che rendiamo noti con la motivazione dei provvedimenti con la quale solo si risponde anche agli attacchi derivanti da decisioni talvolta sgradite che potrebbero, oltretutto, essere semplicemente impugnate».

Nessun contatto

Ieri le due presidenti non si sono incontrate, si sono probabilmente solo osservate a distanza di qualche metro, sotto gli occhi di chi ha cercato un contatto. In realtà il protocollo non prevedeva alcuna stretta di mano, iniziale o finale, né che Gemma Cucca estendesse i saluti al presidente della Regione e non genericamente, come ha fatto, alle autorità presenti. Nessun “faccia a faccia”, dunque. Un’espressione che ha infastidito Alessandra Todde: «Io rappresento un’istituzione che oggi ho portato all’interno di un’altra istituzione, come il mio ruolo richiede, trovo che sia molto volgare parlare di faccia a faccia», ha ribadito ai cronisti, ancora all’interno dell’Aula magna del tribunale di Cagliari.

E poco conta il fatto che i suoi avvocati depositeranno il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione probabilmente lunedì: «Non c’entra nulla», ha dichiarato infatti, «oggi è un confronto tra istituzioni, io rappresento un’istituzione, ed è giusto avere pieno rispetto nei confronti di un’altra istituzione qual è la magistratura di cui ho pienissima fiducia».

Todde non si è mai alzata dalla sua postazione in prima fila. Per tutta la durata della cerimonia ha sempre guardato in faccia i relatori e mai una volta ha preso in mano il telefono. A chi le ha chiesto se il ricorso fosse stato già depositato, ha risposto: «Penso di sì. Ero qui, non ho ancora verificato con gli avvocati».

Il ricorso

In realtà, in serata, è trapelato che la presentazione avverrà domani. Gli avvocati sardi della governatrice – Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto – hanno tempo fino al 3 febbraio per il deposito dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione, ma secondo quanto trapela, il giorno giusto dovrebbe essere domani, 27 gennaio.

